ព័ត៌មាន
កម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យមិត្តភាពការពារជាតិព្រំដែនវៀតណាម-ឡាវលើកទី ៣
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យនៅប្រទេសឡាវ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិទាំងពីររូប បានធ្វើពិធីស្វាគមន៍ លាបពណ៌ក្រហមលើបង្គោលព្រំដែនលេខ ៤៦០ និងដាំដើមឈើមិត្តភាព។ បន្ទាប់នោះ គណៈប្រតិភូនៃប្រទេសទាំងពីរបានចូលរួម៖ ពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ថានីយ៍សម្របសម្រួលការងារ កងវរសេនាធំការពារព្រំដែនលេខ ២៥២ (បញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្ត Bolikhamsai) ដោយក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមឧបត្ថម្ភថវិកា សួរសុខទុក្ខ ជូនអំណោយនិងអាហារូបករណ៍ដល់សិស្សានុសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សាមួយក្នុងស្រុក Xaychamphone ខេត្ត Bolikhamsai (ឡាវ); និងទស្សនាសកម្មភាពពិនិត្យសុខភាព ព្យាបាល និងចែកថ្នាំដោយឥតគិតថ្លៃ ក៏ដូចជាការផ្តល់គោពូជដល់គ្រួសារដែលមានស្ថានភាពលំបាក់នៅតំបន់ព្រំដែនឡាវ។ សកម្មភាពផ្តោតលើប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែនគឺជាចំណុចលេចធ្លោមួយនៃកម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យ។ ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី Nguyen Xuan Toan ប្រធានស្នងការនយោបាយនៃកងការពារព្រំដែនវៀតណាម បានថ្លែងថា៖ «ជាចំណុចភ្លឺមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងការទូតការពារជាតិ កម្មវិធី "ជួបប្រាស្រ័យមិត្តភាពការពារជាតិព្រំដែនវៀតណាម-ឡាវ" រួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់យន្តការសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃភារកិច្ចការពារជាតិ និងកសាងជីវភាពរស់នៅប្រកបដោយវិបុលភាពសម្រាប់ប្រជាជននៅព្រំដែនទាំងសងខាង។ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃជំនួបប្រាស្រ័យលើកទី ៣ សកម្មភាពដ៏មានអត្ថន័យជាច្រើនត្រូវបានអនុវត្ត ដោយមានក្តីសង្ឃឹមថា ជំនួបប្រាស្រ័យនេះនឹងក្លាយជាទិវាបុណ្យសម្រាប់យោធានិងប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែនយ៉ាងពិតប្រាកដ ដោយលើកកម្ពស់គុណភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅតាមបណ្តោយព្រំដែនទាំងសងខាង វៀតណាម-ឡាវ»។
បន្ទាប់ពីប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយជោគជ័យចំនួនពីរលើកក្នុងឆ្នាំ ២០២១ និង ២០២៤ កម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យមិត្តភាពការពារជាតិព្រំដែនវៀតណាម-ឡាវបានក្លាយជាចំណុចលេចធ្លោមួយក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរ។ ជំនួបប្រាស្រ័យនេះមានអត្ថន័យកាន់តែខ្លាំង នៅពេលដែលបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងឱកាសដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងរំលឹកខួបលើកទី ៤៩ឆ្នាំ ទិវាចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាព និងសហប្រតិបត្តិការវៀតណាម-ឡាវ (១៨ កក្កដា ១៩៧៧ - ១៨ កក្កដា ២០២៦៕