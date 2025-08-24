ព័ត៌មាន
កងទ័ពថៃ និងកម្ពុជា អះអាងជាថ្មីនូវការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះបទឈប់បាញ់ និងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់
ឧត្តមសេនីយ៍ Amarit Boonsuya មេបញ្ជាការយោធភូមិភាគទី១របស់ថៃ
បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំ
ភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ដោយសន្យា អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង ១៣ចំណុច ស្តីពីការអនុវត្តបទឈប់បាញ់
និងរក្សាសន្តិភាពក្នុងតំបន់ ដែលភាគីទាំងពីរសម្រេចបានក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ
(GBC) នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី នាថ្ងៃទី៧ ខែសីហា។ យោធភូមិភាគទី១ថៃ
និងយោធភូមិភាគទី៥ កម្ពុជា
ក៏បានឯកភាពជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាបោសសម្អាតគ្រាប់បែកមីនក្នុងគោលបំណងមនុស្សធម៌
និងសម្របសម្រួលក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសឆ្លងដែន ជាពិសេសការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត។
តាមផែនការ នៅដើមខែកញ្ញា ប្រទេសថៃ និងកម្ពុជានឹងបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ (GBC) ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៕