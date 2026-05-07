អគ្គលេខាធិការអាស៊ាន៖ ការឆ្លើយតបដោយពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងគឺជាគន្លឹះនៃការអភិវឌ្ឍរបស់អាស៊ាន

លោក កៅ គឹមហួន អគ្គលេខាធិការអាស៊ានបានថ្លែងថា ការវិវឌ្ឍថ្មីៗដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខ ជាពិសេសស្ថានភាពស្មុគស្មាញនៅមជ្ឈិមបូព៌ា បានប៉ះពាល់ដល់វិស័យជាច្រើន។ លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា បញ្ហាបន្ទាន់បំផុតមួយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺហានិភ័យនៃវិបត្តិថាមពល។ ដូច្នេះ កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងផ្តោតលើបញ្ហាថាមពល និងវិស័យពាក់ព័ន្ធ។
ទាក់ទងនឹងទិសដៅរួម លោកអគ្គលេខាធិការអាស៊ានបានថ្លែងថា អាទិភាពនៃកិច្ចប្រជុំនឹងផ្តោតលើការពង្រឹងសកម្មភាពសម្របសម្រួលរបស់អាស៊ាន ទាំងនៅកម្រិតតំបន់ និងប្រទេស ដើម្បីឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះភាពប្រែប្រួល និងបញ្ហាប្រឈមកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងទិដ្ឋភាពច្រើន។
យោងតាមលោក កៅ គឹមហួន អគ្គលេខាធិការអាស៊ាន សន្តិសុខថាមពលមានការផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងសន្តិសុខស្បៀងអាហារដែលជាបញ្ហាសំខាន់មួយ។ ស្ថានភាពថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថា តម្លៃថាមពលកើនឡើងកំពុងនាំឱ្យមានការកើនឡើងនៃថ្លៃដើមផលិតកម្មកសិកម្ម និងការកើនឡើងនៃតម្លៃស្បៀងអាហារ។ ដូច្នេះ អាស៊ាននឹងផ្តល់អាទិភាពដល់ការពិភាក្សាលើដំណោះស្រាយនានាដើម្បីធានាការផ្គត់ផ្គង់ធ្វើឱ្យតម្លៃមានស្ថិរភាព និងរក្សាការទទួលបានស្បៀងអាហារសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងតំបន់។
លើសពីនេះ លោកអគ្គលេខាធិការអាស៊ាន បានមានប្រសាសន៍ថា នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ ថ្នាក់ដឹកនាំក៏នឹងពិភាក្សាអំពីការការពារប្រជាពលរដ្ឋ និងពលករចំណាកស្រុកផងដែរ។ ខ្លឹមសារនេះមានគោលបំណងឆ្លើយតបទៅនឹងបរិបទមិនស្ថិតស្ថេរនៅមជ្ឈិមបូព៌ា ជាកន្លែងដែលកម្មករអាស៊ានមួយចំនួនធំរស់នៅ និងធ្វើការ។ ប្រទេសជាសមាជិកកំពុងបង្កើនការសម្របសម្រួលក្នុងការផ្តល់ជំនួយកុងស៊ុល ការពារសិទ្ធិ និងសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងលើកកម្ពស់យន្តការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះគ្រាអាសន្ន។
ទាក់ទងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដើម្បីដោះស្រាយ និងឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមដូចជាថាមពល និងសន្តិសុខស្បៀង អគ្គលេខាធិការបានថ្លែងថា អាស៊ានកំពុងអនុវត្តវិធីសាស្រ្តរួម ដោយសម្របសម្រួលដំណោះស្រាយរយៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវែង។
នៅក្នុងវិស័យថាមពល ថ្នាក់ដឹកនាំបានជម្រុញការដំឡើងបណ្តាញអគ្គិសនីអាស៊ាន (APG) ខណៈពេលដែលក៏បង្កើនល្បឿននៃការផ្លាស់ប្តូរទៅប្រភពថាមពលកកើតឡើងវិញដូចជា ថាមពលព្រះអាទិត្យ ថាមពលខ្យល់ និងថាមពលជីវម៉ាស និងការអភិវឌ្ឍយានយន្តអគ្គិសនី។ ដោយសារការកើនឡើងនៃតម្រូវការថាមពលក្នុងតំបន់ដែលអាចកើនឡើង ២.៦ ដងនៅឆ្នាំ ២០៤៥ លោក កៅ គឹមហួន បានលើកឡើងថា អាស៊ានត្រូវពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមរយៈយន្តការដូចជា កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខប្រេងអាស៊ាន (APSA) លើកកម្ពស់ការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ជាពិសេសប្រព័ន្ធបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នក្នុងអាស៊ាន និងធ្វើពិពិធកម្មប្រភពផ្គត់ផ្គង់។
យោងតាមលោកអគ្គលេខាធិការអាស៊ាន ប្រទេសសមាជិកជាច្រើនក៏កំពុងពិចារណាអំពីការប្រើប្រាស់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរផងដែរ ដែលបង្ហាញពីតម្រូវការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដើម្បីជៀសវាងការពឹងផ្អែកលើប្រភពតែមួយ។ លោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការសម្រាប់ប្រទេសនានាក្នុងការពន្លឿនការផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានស្តីពីសន្តិសុខប្រេង (APSA) ដើម្បីបំពេញតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង។
ក្នុងវិស័យសន្តិសុខស្បៀង អាស៊ានកំពុងពិចារណាកែលម្អប្រសិទ្ធភាព និងភាពបត់បែននៃយន្តការបម្រុងស្បៀង ដូចជាការត្រៀមបម្រុងអង្ករសង្រ្គោះបន្ទាន់អាស៊ានបូកបី។ ទោះបីជា នេះជាយន្តការបម្រុងមួយដ៏មានប្រយោជន៍ហើយក៏ដោយក៏តម្រូវការដាក់ចេញគឺត្រូវបង្កើនភាពបត់បែន ជាពិសេសក្នុងការកែលម្អការទទួលបានប្រភពបម្រុងសម្រាប់ប្រទេស និងប្រជាជនដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងការលំបាក។
លើសពីនេះ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងអាស៊ាន និងការពង្រីកប្រភពផ្គត់ផ្គង់ពីដៃគូខាងក្រៅកំពុងត្រូវបានលើកកម្ពស់ដើម្បីជៀសវាងការពឹងផ្អែកលើប្រភពតែមួយ។ គោលដៅគឺដើម្បីធានាការផ្គត់ផ្គង់ដែលមានស្ថិរភាព គ្រប់គ្រងតម្លៃ និងបំពេញតម្រូវការរបស់ប្រជាជនក្នុងគ្រប់សេណារីយ៉ូទាំងអស់។
ទាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល លោកអគ្គលេខាធិការបានថ្លែងថា អាស៊ានកំពុងពន្លឿនការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលអាស៊ាន (DEFA) ដែលគ្រោងថានឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំនេះ ដោយហេតុនេះបង្កើតមូលដ្ឋានសម្រាប់កសាងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីឌីជីថលដែលមានការតភ្ជាប់ ស្វាហាប់ និងមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់។
លោក កៅ គឹមហួន បានកត់សម្គាល់ថា ជារួម វិធីសាស្រ្តរបស់អាស៊ានមានគោលបំណងពង្រឹងការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯង បង្កើនការតភ្ជាប់ផ្ទៃក្នុងអាស៊ាន និងកែលម្អសមត្ថភាពសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលសកល។ លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា សមត្ថភាពឆ្លើយតបដោយពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងគឺជាគន្លឹះនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនាពេលអនាគតរបស់អាស៊ាន។
ដោយវាយតម្លៃពីតួនាទី និងការរួមចំណែករបស់វៀតណាមចំពោះអាស៊ានក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ក៏ដូចជានាពេលអនាគត លោកអគ្គលេខាធិការបានថ្លែងថា វៀតណាមបាននិងបន្តរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់អាស៊ានក្នុងទិដ្ឋភាពជាច្រើន ទាំងការរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព ទាំងការលើកកម្ពស់សមាហរណកម្មតំបន់ និងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានផងដែរ។ លោកបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសន្ទុះកំណើននៃសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់វៀតណាមក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ហើយបានសម្តែងក្តីសង្ឃឹមថា វៀតណាមនឹងបន្តដើរតួនាទីវិជ្ជមាននេះ។
នៅក្នុងបរិបទដែលអាស៊ានចាប់ផ្តើមអនុវត្តចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ២០៤៥ លោកអគ្គលេខាធិការបានកត់សម្គាល់ថា តួនាទីរបស់វៀតណាមកំពុងមានសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការកំណត់ទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលវែងរបស់តំបន់។
ការដែល លោក Le Minh Hung នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះជាលើកដំបូង លោក កៅ គឹមហួន អគ្គលេខាធិការ ជឿជាក់ថា ថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីរបស់វៀតណាមបន្តបង្ហាញពីស្ថិរភាព និងចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រ ដោយបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់ការចូលរួមចំណែកកាន់តែស៊ីជម្រៅដល់ដំណើរការរួមរបស់អាស៊ាន។
ដូច្នេះ វៀតណាមត្រូវបានរំពឹងថានឹងបន្តចូលរួមចំណែកវិជ្ជមានលើសសរស្តម្ភទាំងបី៖ សហគមន៍នយោបាយ-សន្តិសុខអាស៊ាន សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន និងសហគមន៍សង្គម-វប្បធម៌អាស៊ាន ខណៈពេលដែលលើកកម្ពស់ការតភ្ជាប់តំបន់តាមរយៈគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ច។
លើសពីនេះ តួនាទីរបស់វៀតណាមនៅក្នុងយន្តការដូចជាគំនិតផ្តួចផ្តើមសមាហរណកម្មអាស៊ាន (IAI) ក៏បង្ហាញពីការចូលរួមចំណែកជាក់ស្តែងក្នុងការបង្រួមគម្លាតអភិវឌ្ឍន៍ និងពង្រឹងភាពស្អិតរមួតក្នុងអាស៊ាន។ អាស្រ័យលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនោះ លោកអគ្គលេខាធិការបានសម្តែងទំនុកចិត្តថា វៀតណាមនឹងបន្តជាសមាជិកដ៏សំខាន់ មានទំនួលខុសត្រូវ និងបន្តចូលរួមចំណែកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះការអភិវឌ្ឍរួមរបស់អាស៊ាននាពេលខាងមុខ៕