លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង ផ្ញើសាលិខិតប្រសិទ្ធពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីរបស់បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ

ក្នុងបរិយាកាសអំណរស្វាគមន៍បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ២០២៦ របស់ជនជាតិ ខ្មែរ តាងនាមថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស និងរដ្ឋ ខ្ញុំសូមផ្ញើសាជូនពរចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិ សមាមិត្តគ្រប់រូបនិងប្រគេនពរចំពោះព្រះសង្ឃ ខ្មែរ គ្រប់ព្រះអង្គនូវមនោសញ្ចេតនាដ៏ស្និទ្ធស្នាល វាចាសួរសុខទុក្ខយ៉ាងរាក់ទាក់ និងជូនពរ ប្រគេនពរសព្ទសារធុការអំណរឆ្នាំថ្មីដ៏បវរបំផុត។
វៀតណាមគឺជាប្រទេសឯកភាពរួមមានច្រើនជនជាតិរួមរស់នៅ ក្នុងនោះបងប្អូនប្រជាជន ខ្មែរ ដោយមានខឿនវប្បធម៌ដ៏វិសេសវិសាលដាច់ដោយឡែកគឺជាផ្នែកមួយមិនអាចឃ្លាតចេញរបស់សហគមន៍ជនជាតិជាបងប្អូនទាំង ៥៤ បានឡើយ។ ទស្សនីយភាពវប្បធម៌វៀតណាមកាន់តែល្អស្រស់ឆើត ពិពិធកម្មសំខាន់គឺដោយសារសំឡេងភេ្លងពិណពាទ្យ ចង្វាក់រាំវង់រំភើបញាប់ញ័រ សិល្បៈល្ខោន យូរកេរណ៍ រាំរបាំព្រមទាំងពិធីបុណ្យប្រពៃណីដ៏វិសេសវិសាល។ ដោយមានប្រពៃណីស្នេហាជាតិឆាប់ឆួល បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ តែងតែជឿទុកចិត្តលើការដឹកនាំរបស់បក្ស និងរដ្ឋ រួបរួមសាមគ្គីជាមួយប្រជាជនទូទាំងប្រទេស រួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងបុព្វហេតុកសាង និងការពារមាតុភូមិ។
បក្ស និងរដ្ឋតែងតែកំណត់ការងារជនជាតិ សាសនាមានទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់ ជាភារកិច្ចរបស់បក្សទាំងមូល ប្រជាជនទាំងមូល កងទ័ពទាំងមូល នៃគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ គ្រប់វិស័យ និងរួមជាមួយប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងអស់។ ការពង្រឹង ពង្រីកធ្លុងមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូល ក្នុងនោះភារកិច្ចសាមគ្គី សាសនាជាកត្តាស្នូល គន្លឹះសំខាន់រួមចំណែកនាំប្រទេសយើងឈានចូលយុគសម័យថ្មី សម្បូរសម្បត្តិខ្លាំងក្លា ថ្កុំថ្កើងរុងរឿង អរិយធម៌ សុភមង្គល។
ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅ ត្រូវបានបក្ស និងរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ ជីវិតសម្ភារៈ ស្មារតីតំបន់បងប្អូនជនជាតិភាគតិច និងតំបន់ភ្នំនិយាយរួម តំបន់បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ និយាយដោយឡែក ត្រូវបានលើកកម្ពស់ឥតឈប់ឈរ។ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានវិនិយោគបំពេញបនែ្លម បង្កើនកម្រិតយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែត មុខមាត់ជនបទកាន់តែវឌ្ឍនភាព វប្បធម៌ត្រូវបានអភិរក្ស និងពង្រីក រួមចំណែកការអនុវត្តគោលនយោបាយតែមួយសមភាពជនជាតិ សាមគ្គីភាព ការពឹងអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមក ជួយគ្នាអភិវឌ្ឍ ពង្រឹងទំនុកចិត្តរបស់បងប្អូនជនជាតិជាមួយបក្ស និងរដ្ឋ។
ឆ្នាំ២០២៦ មានអត្ថន័យសំខាន់ ចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលថ្មីមួយនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដោយមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មហោឡារិកជាច្រើន ក្នុងនោះបានរៀបចំមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី១៤ របស់បក្សយ៉ាងជោគជ័យ ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ និងតំណាងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិកាល ២០២៦-២០៣១។ ស្របពេល នេះក៏ជាឆ្នាំដំបូងនៃការអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិស្តីពីការកសាងជនបទថ្មី ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយចីរភាព និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមនៅតំបន់បងប្អូនជនជាតិភាគតិច និងតំបន់ភ្នំដំណាក់កាល ២០២៦-២០៣៥។
ដោយអត្ថន័យនោះ ខ្ញុំស្នើគ្រប់ថ្នាក់ គ្រប់ផ្នែក មូលដ្ឋានបន្តអនុវត្តល្អគោលការណ៍ គោលនយោបាយទាំងឡាយរបស់បក្ស និងរដ្ឋ ស្នូលសំខាន់គឺសារាចរលេខ 19-CT/TW ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៨ របស់គណៈលេខាមជ្ឈិមបក្សស្តីពីការពង្រឹងការងារនៅតំបន់បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ ក្នុងស្ថានភាពថ្មី។ កៀរគរប្រភពកម្លាំងវិនិយោគអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ជាពិសេសយកចិត្តទុកដាក់ការងារសុខាភិបាល ការអប់រំ បណ្តុះបណ្តាល ការអភិរក្ស និងពង្រីកអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ប្រជាជាតិ។ ផ្តោតសំខាន់ការកសាងកងជួរកម្មាភិបាលជនជាតិភាគតិច "មានមនសិកា មានទស្សនវិស័យ"។
ស្របពេល ពង្រឹងការងារព័ត៌មាន ឃោសនាគោលបំណងបង្កើតការយល់ស្របជាឯកច្ឆន្ទក្នុងសង្គម។ ផ្តោតសំខាន់លើការពង្រីកតួនាទីរបស់អ្នកមានប្រជាប្រិយភាព សមណស័ក្ដិសាសនា ឥស្សរជន បញ្ញាវន្ត គំរូឆ្នើមឈានមុខ... ឆ្លងតាមរយៈនោះ បំផុសយ៉ាងខ្លាំងក្លាស្មារតីស្នេហាជាតិ ឆន្ទៈខ្លួនទីពឹងខ្លួន អត្តនុភាព មោទកភាពជាតិ បង្កើតបានជាកម្លាំងសរុបនៃធ្លុងមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូល។
ក្រសួង ផ្នែក មូលដ្ឋាននានាគប្បីអនុវត្តគោលនយោបាយសុខុមាលភាពសង្គម យកចិត្តទុកដាក់ គិតគូរជីវភាពរស់នៅជូនបងប្អូនជនជាតិឲ្យបានពេញលេញនិងទាន់ពេលវេលា ជាពិសេសក្រុមគ្រួសារគោលនយោបាយ អ្នកមានគុណបំណាច់ ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រ អ្នកមានស្ថានភាពលំបាកលំបិន។ ត្រៀមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងឡាយឲ្យបានល្អដើម្បីបងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ ទទួលអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីឆ្នាំ២០២៦ សាមគ្គី រីករាយ វិជ្ជមាន សុវត្ថិភាព សន្សំសំចៃ ស្របតាមទម្លាប់រស់នៅ ទំនៀមទម្លាប់ ប្រពៃណី និងវប្បធម៌ដ៏ល្អប្រពៃរបស់ប្រជាជាតិ។
នៅពេលខាងមុខ ប្រទេសជាតិយើងឈានចូលដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីដោយមានកាលានុវត្តភាពនិងបញ្ហាប្រឈមលាយឡំជាច្រើន។ ខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនជនរួមជាតិ សមមិត្តគ្រប់រូបនិងព្រះសង្ឃ ខ្មែរ គ្រប់ព្រះអង្គនឹងបន្តពង្រីកប្រពៃណីស្នេហាជាតិ ស្មារតីសាមគ្គីភាព ថែរក្សា និងរីកសាយភាយបណ្តាតម្លៃវប្បធម៌ ជំនឿដ៏ល្អប្រពៃ។ រួមជាមួយបក្សទាំងមូល ប្រជាជនទាំងមូល កងទ័ពទាំងមូលស្រុះចិត្តស្រុះគំនិតជំនះការលំបាកលំបិន ជំហានឈានរឹងមាំលើមាគ៌ានវានុវត្តន៍និងសមាហរណកម្ម អនុវត្តសេចក្តីសម្រេចមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សដោយជោគជ័យ រួមចំណែកលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ ធានាសុខុមាលភាពសង្គម មិនទុកអោយនរណាម្នាក់ត្រូវបោះបង់ចោលនៅខាងក្រោយឡើយ ឆ្ពោះទៅកសាងប្រទេសវៀតណាមខ្លាំងក្លារឹងមាំ វិបុលភាព សុភមង្គល។
ជាថ្មីម្តងទៀត ខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនជនរួមជាតិ សមមិត្តគ្រប់រូបនិងប្រគេនពរព្រះសង្ឃ ខ្មែរ គ្រប់ព្រះអង្គឆ្នាំថ្មី ជ័យជំនះថ្មី សុភមង្គល សុខកេ្សមក្សាន្ត វិបុលភាព៕
ដោយក្តីគោរព!
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង