ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនវៀតណាម
រំលឹកខួបលើកទី ៦៥ ទិវាលោកប្រធានហូជីមិញទៅទស្សនានៅតំបន់ពិសេសកូតូ (ខេត្តក្វាងនិញ)
សកម្មភាពនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នានៅបង្គោលទង់ជាតិចំនួនបីនៅលើ កោះកូតូធំ កោះថាញ់ឡិន និងកោះត្រិន ក្នុងតំបន់ពិសេសកូតូ (ខេត្តក្វាងនិញ)។ ក្នុងបរិយាកាសដ៏ឧឡារិក ទង់ជាតិពណ៌ក្រហមដែលមានផ្កាយពណ៌លឿងបានបក់បោកនៅលើសមុទ្រនិងមេឃ ដែលបញ្ជាក់ពីមោទនភាពជាតិ ឆន្ទៈដ៏មុតមាំ និងសេចក្តីប្រាថ្នាស្ទះឈានឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់កងទ័ព និងប្រជាជនកូតូ។
ក្នុងឱកាសនេះ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកូតូកំពុងរៀបចំសប្តាហ៍វប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍រដូវក្តៅឆ្នាំ ២០២៦ ជាមួយនឹងសកម្មភាពពិសេសៗ ជាច្រើនដូចជា៖ ការតាំងពិព័រណ៍រូបថតដែលបង្ហាញរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃកូតូ ផ្សារដែលមានផលិតផលកសិកម្ម និងម្ហូបពិសេសក្នុងស្រុក ល្បែងប្រជាប្រិយ និងពិធីបុណ្យបង្ហោះខ្លែងដែលមានប្រធានបទ "កូតូ - ហោះឡើងជាមួយសមុទ្រពណ៌ខៀវ"។ ជាពិសេស កម្មវិធីសម្អាតឆ្នេរ "រួមគ្នាដើម្បីសមុទ្រពណ៌ខៀវ" បានឃើញការចូលរួមពីកម្មាភិបាល យុទ្ធជន ប្រជាជននិងអាជីវកម្មរាប់រយនាក់ នៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ និងសេវាកម្ម។
នៅថ្ងៃទី ៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ១៩៦១ លោកប្រធានហូជីមិញបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខកងទ័ព និងប្រជាជនកោះកូតូ។ ពាក្យបណ្តាំរបស់លោកអំពីសាមគ្គីភាព កសាងជីវភាពថ្មី អភិវឌ្ឍន៍ផលិតកម្ម និងការពារអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រយ៉ាងរឹងមាំ បានក្លាយជាកម្លាំងចលករខាងវិញ្ញាណ ដែលណែនាំកម្មាភិបាល យុទ្ធជន និងប្រជាជនកូតូជំនះរាល់ការលំបាក និងកសាងមាតុភូមិកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។
ពីស្រុកកោះដ៏លំបាកមួយដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនគ្រប់គ្រាន់ និងជីវភាពរស់នៅពឹងផ្អែកជាចម្បងលើការនេសាទខ្នាតតូច តំបន់នេះឥឡូវនេះបានឃើញការវិនិយោគយ៉ាងទូលំទូលាយលើការដឹកជញ្ជូន អគ្គិសនី សាលារៀន មណ្ឌលសុខភាព និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរណ៍។ សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រ សេវាកម្ម និងទេសចរណ៍កំពុងអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
ជាពិសេស បន្ទាប់ពីអនុវត្តន៍គំរូអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរកម្រិត និងផ្លាស់ប្តូរទៅជាគំរូតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស កូតូកំពុងចូលដំណាក់កាលថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍ ដោយទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីគុណសម្បត្តិជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃកោះរបស់ខ្លួន។ ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍបៃតង ឆ្លាតវៃ និងប្រកបដោយចីរភាព តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកូតូកំពុងអះអាងនូវតំណែងរបស់ខ្លួនជាគោលដៅទេសចរណ៍កោះដ៏ទាក់ទាញមួយនៅក្វាងនិញនិងប្រទេសជាតិ៕