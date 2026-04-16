រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការជនជាតិ និងសាសនា ជូនពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរ

ក្រុមការងារបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខ ប្រគេនពរឆ្នាំថ្មី និងប្រគេនទេយ្យទានសមាគមព្រះសង្ឃសាមគ្គីស្នេហាជាតិខេត្ត វិញឡុង សាលាមធ្យមសិក្សាភាសាបាលី - ខ្មែរ វិទ្យាល័យអន្តេវាសិកជនជាតិ ចូវថាញ់ អញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខគ្រួសារខ្មែរគោលនយោបាយគំរូនៅក្នុងមូលដ្ឋាន។ ស្របពេលនោះ ក្រុមការងារបានជូនឧបត្ថម្ភជាង ២០០ចំណែកឲ្យអ្នកមានកិត្យានុភាពក្នុងតំបន់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរ និងក្រុមគ្រួសារខ្មែរក្រីក្រ ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកនៅក្នុងខេត្ត។
នៅក្នុងជំនួបនេះ រដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ឌិញខាង ប្រគេនពរឆ្នាំថ្មីដល់សមណសក្តិសាសនា ព្រះសង្ឃ និងមាមីងជនរួមជាតិ ខ្មែរ ទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តវិញឡុងទទួលឆ្នាំថ្មីជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខ និងសុភមង្គល។ រដ្ឋមន្ត្រីកត់ សម្គាល់ និងស្ងើចសរសើរចំពោះការរួមចំណែកយ៉ាងវិជ្ជមានរបស់មាមីងជនរួមជាតិខ្មែរ នៅក្នុងខេត្តវិញឡុង ចំពោះការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ការរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ គោរពគោលការណ៍ណែនាំរបស់បក្ស គោលនយោបាយ ច្បាប់របស់រដ្ឋ រួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នូវសមិទ្ធផលរួមរបស់មូលដ្ឋាន។
យោងតាមរដ្ឋមន្ត្រី រយៈពេលកន្លងមក រាល់កម្មវិធី គោលនយោបាយជនជាតិ ជាពិសេសកម្មវិធីគោលដៅជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គមនៅតំបន់បងប្អូនជនជាតិ និងតំបន់ភ្នំ ត្រូវបានដំណើរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ធ្វើឱ្យល្អប្រសើរឡើងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតនូវជីវភាពខាងសម្ភារៈ និងស្មារតីរបស់ប្រជាជន ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់សំខាន់ៗត្រូវបានវិនិយោគព្រមៗគ្នា បន្តពង្រឹងធ្លុងសាមគ្គីភាពបណ្តាជនជាតិ និងសាសនា។
ឆ្នាំ២០២៦គឺជាឆ្នាំមានអត្ថន័យសំខាន់ ចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍថ្មី លោករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ឌិញខាង ជឿទុកចិត្តថាមាមីងបងប្អូនជនជាតិខ្មែរនឹងបន្តរក្សាប្រពៃណីស្នេហាជាតិ ស្មារតីសាមគ្គី ប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯង ហើយរួមគ្នាជាមួយគណៈកម្មាធិការបក្ស អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសម្រេចជោគជ័យគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម កសាងស្រុកកំណើតកាន់តែស្រស់ស្អាត និងអារ្យធម៌ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។
ជំនួសមុខសមណសក្តិ និងជនរួមជាតិខ្មែររស់នៅក្នុងខេត្ត វិញឡុង ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ ថាច់ សុខសាន្ត អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសង្ឃាភិបាលសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាម ប្រធានគណៈសង្ឃាភិបាលសមាគមពុទ្ធសាសនា វៀតណាមខេត្ត វិញឡុង និងជាប្រធានសមាគមព្រះសង្ឃសាមគ្គីស្នេហាជាតិខេត្តថ្លែងក្តីសោមនស្សរីករាយ រំលឹកគុណស្រ័យរបស់បក្ស និងរដ្ឋដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ មានគោលការណ៍ណែនាំ គោលនយោបាយជនជាតិនិងសាសនាជាច្រើន ឆ្លងតាមរយៈនោះធានាសិទ្ធសេរីភាពជំនឿសម្រាប់ប្រជាជននិយាយរួម និងជនរួមជាតិខ្មែរនិយាយដោយឡែក។
ព្រះឧបជ្ឈាយ៍បញ្ជាក់ថានាពេលខាងមុខនឹងបន្តផ្សព្វផ្សាយ ចលនាព្រះសង្ឃ និងពុទ្ធបរិស័ទឱ្យប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវគោលការណ៍ណែនាំរបស់បក្ស គោលនយោបាយ ច្បាប់របស់រដ្ឋស្តីអំពីកិច្ចការជនជាតិ និងសាសនា រួមដៃគ្នាពង្រីកស្មារតីសាមគ្គី រួមកម្លាំងកសាងស្រុកកំណើតកាន់តែរីកចម្រើន អារ្យធម៌ និងស្រស់ស្អាតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ៕