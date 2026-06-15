វៀតណាម - យុគសម័យថ្មី
ពេទ្យយោធាវៀតណាមបង្កើនសមត្ថភាពឆ្លើយតបរហ័សសម្រាប់កងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាព UNMISS
កម្មវិធីនេះផ្តោតលើការបំពាក់ចំណេះដឹង និងជំនាញចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយគ្រាអាសន្នប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមុនពេលបុគ្គលិកពេទ្យមកដល់កន្លែងកើតហេតុ។ ការបណ្តុះបណ្តាលរួមមាន៖ ការសង្គ្រោះបឋមជាយុទ្ធសាស្ត្រ ការទប់ស្កាត់ការហូរឈាម ការអបឆ្អឹងបាក់ វិធីសង្គ្រោះបេះដូង CPR ការដោះស្រាយករណីស្ទះផ្លូវដង្ហើម និងស្ថានភាពទូទៅនៅស៊ូដង់ខាងត្បូង ដូចជាគ្រុនក្តៅខ្លាំង ការខ្សោះជាតិទឹក ពស់ខាំ និងសត្វល្អិតខាំ។ ថ្លែងបន្ទាប់ពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ អនុសេនីយ៍ឯក Muchayeverwa Dhabu ប្រធានក្រុម UNMO បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «តាងនាមកងកម្លាំងនៅក្នុងតំបន់ Bentiu ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់កងពេទ្យកម្រិត ២ របស់វៀតណាមសម្រាប់កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្ងៃនេះ។
នេះគឺជាវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដ៏សំខាន់ពិសេសសម្រាប់យើងខ្ញុំ ជាមន្រ្តីសង្កេតការណ៍យោធា។ នៅពេលអនុវត្តបេសកកម្មនៅខាងក្រៅមូលដ្ឋាន រាល់ស្ថានភាពណាមួយអាចកើតឡើង ហើយយើងអាចត្រូវការជំនាញសង្គ្រោះបឋមជាមូលដ្ឋាន នីតិវិធីជួយសង្គ្រោះ និងដឹកជញ្ជូនជនរងគ្រោះ (CASEVAC) ក៏ដូចជាការដឹកជញ្ជូនសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ»។ ការរក្សាវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាប្រចាំមិនត្រឹមតែជួយបង្កើនសមត្ថភាពការពារខ្លួនឯង និងការគាំទ្រមិត្តរួមក្រុម សម្រាប់កងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈ និងស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់ពេទ្យយោធាវៀតណាម ដែលរួមចំណែកដល់ការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពរបស់ទាហានមួកខៀវវៀតណាមដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ នៅក្នុងបេសកកម្ម UNMISS៕