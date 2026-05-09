អាស៊ាន
ផ្សព្វផ្សាយសារអំពីប្រទេសវៀតណាមមួយដ៏ស្វាហាប់ ច្នៃប្រឌិត និងស្ទុះឈានទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងក្លា
ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានបានឈានដល់ការឯកភាពគ្នាកម្រិតខ្ពស់លើវិធានការឆ្លើយតបដ៏ទូលំទូលាយ និងរួមបញ្ចូលជាច្រើន ទាំងរយៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវែង លើគ្រប់សសរស្តម្ភទាំងអស់ ចាប់ពីសន្តិសុខនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច រហូតដល់វប្បធម៌-សង្គម និងធានាសន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ាន។
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង បានដាក់ចេញនូវសំណើ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមជាច្រើនដែលរួមចំណែកដល់ដំណោះស្រាយរួមរបស់អាស៊ាន ដើម្បីពង្រឹងសាមគ្គីភាព និងបង្កើនភាពធន់របស់អាស៊ានក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន និងសម្លឹងមើលទៅអនាគត។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី លេ មិញហ៊ុង បានចូលរួមសន្និសីទអាស៊ានជាលើកដំបូង ក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ប្រទេសវៀតណាម។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ចេញនូវសំណើ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមជាច្រើនរបស់វៀតណាម ដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់ដំណោះស្រាយរួមរបស់អាស៊ាន។ ប្រទេសនានាបានឯកភាពយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងសំណើរបស់វៀតណាមទាក់ទងនឹងការអនុវត្តការប្តេជ្ញាចិត្តលើសន្តិសុខថាមពល សន្តិសុខប្រេង និងឧស្ម័ន។
ការអនុវត្តការប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មក្នុងអាស៊ាន លុបបំបាត់របាំងពាណិជ្ជកម្ម ដែលដាក់ដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងអាស៊ាន ក៏ដូចជាពង្រីកទំនាក់ទំនងការវរទេសរបស់អាស៊ានជាមួយដៃគូ”។
ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនៅខាងក្រៅសន្និសីទក៏បានផ្សព្វផ្សាយសារនៃប្រទេសវៀតណាមមួយដ៏ស្វាហាប់ ច្នៃប្រឌិត សមាហរណកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស ដែលបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតនៃទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាម និងដៃគូរបស់ខ្លួននាពេលខាងមុខ៕