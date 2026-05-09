Báo Ảnh Việt Nam

អាស៊ាន

ផ្សព្វផ្សាយសារអំពីប្រទេសវៀតណាមមួយដ៏ស្វាហាប់ ច្នៃប្រឌិត និងស្ទុះឈានទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងក្លា

ឆ្លើយតបទៅនឹងសារព័ត៌មានក្នុងឱកាសដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញ ហ៊ឹង បានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី ៤៨ នៅទីក្រុងសេប៊ូ (ហ្វីលីពីន) ពីថ្ងៃទី ៧-៨ ខែឧសភា អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស ដាំង ហ័ងយ៉ាង បានថ្លែងថា កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៤៨ គឺជាជោគជ័យដ៏ធំធេង ជាមួយនឹងលទ្ធផលសំខាន់ៗ និងជាក់ស្តែងជាច្រើន។

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Le Minh Hung ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអគ្គលេខាធិការអាស៊ានលោក  Kao Kim Hourn។ រូបថត៖ VNA

ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានបានឈានដល់ការឯកភាពគ្នាកម្រិត​ខ្ពស់​លើវិធានការឆ្លើយតបដ៏ទូលំទូលាយ និងរួមបញ្ចូលជាច្រើន ទាំងរយៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវែង លើគ្រប់សសរស្តម្ភទាំងអស់ ចាប់ពីសន្តិសុខនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច រហូតដល់វប្បធម៌-សង្គម និងធានាសន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ាន។

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង បានដាក់ចេញនូវសំណើ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមជាច្រើនដែលរួមចំណែកដល់ដំណោះស្រាយរួមរបស់អាស៊ាន ដើម្បីពង្រឹងសាមគ្គីភាព និងបង្កើនភាពធន់របស់អាស៊ានក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន និងសម្លឹងមើលទៅអនាគត។

នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Le Minh Hung រួមជាមួយប្រធានគណៈប្រតិភូនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកសន្និសីទកំពូលអាស៊ានលើកទី ៤៨ និងថតរូបជុំអនុស្សាវរីយ៍។ រូបថត៖ VNA

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី លេ មិញហ៊ុង បានចូលរួមសន្និសីទអាស៊ានជាលើកដំបូង ក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ប្រទេសវៀតណាម។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ចេញនូវសំណើ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមជាច្រើនរបស់វៀតណាម ដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់ដំណោះស្រាយរួមរបស់អាស៊ាន។ ប្រទេសនានាបានឯកភាពយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងសំណើរបស់វៀតណាម​​ទាក់ទងនឹងការអនុវត្តការប្តេជ្ញាចិត្តលើសន្តិសុខថាមពល សន្តិសុខប្រេង និងឧស្ម័ន។

នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Le Minh Hung អញ្ជើញចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គ នៃសន្និសីទកំពូលអាស៊ានលើកទី ៤៨។ រូបថត៖ VNA

ការអនុវត្តការប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មក្នុងអាស៊ាន លុបបំបាត់របាំងពាណិជ្ជកម្ម ដែលដាក់ដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងអាស៊ាន ក៏ដូចជាពង្រីកទំនាក់ទំនងការវរទេសរបស់អាស៊ានជាមួយដៃគូ”។

អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Dang Hoang Giang ឆ្លើយបទសម្ភាសអ្នកសារព័ត៌មាន។ រូបថត៖ VNA

ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនៅខាងក្រៅសន្និសីទក៏បានផ្សព្វផ្សាយសារនៃប្រទេសវៀតណាមមួយដ៏ស្វាហាប់ ច្នៃប្រឌិត សមាហរណកម្ម ​និងអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស ដែលបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតនៃទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាម និងដៃគូរបស់ខ្លួននាពេលខាងមុខ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

