មិនត្រឹមតែរក្សាទីតាំងភូមិសាស្ត្រ និងរដ្ឋបាលកណ្តាលសង្កាត់ សៃហ្គន ក៏ជាបរិយាកាសប្រមូលផ្តុំ កេរដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងកម្រាស់ សំណង់ស្ថាបត្យកម្ម និងនិមិត្តរូបទីក្រុងដ៏ឆ្នើមដូចជា ទីស្នាក់ការនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ រោងមហោស្រពទីក្រុង វិហារ Notre Dame ប្រៃសណីយ៍ទីក្រុង វិថីថ្មើរជើង ង្វៀនហ្វេ ជាដើម៕
បទយកការណ៍ឯកទេស
ប្តូរមុខមាត់ថ្មីនៃសង្កាត់ សៃហ្គន លេចធ្លោស្វាគមន៍មហាសន្និបាតបក្ស
សង្កាត់ សៃហ្គន គឺជាសង្កាត់ស្ថិតចំកណ្តាលទីក្រុង ហូជីមិញ ប្រមូលផ្តុំអគារខ្ពស់ៗ គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាកម្មសំខាន់ៗ ដើរតួនាទីនាំមុខក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមរបស់ទីក្រុងទាំងមូល។