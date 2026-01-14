Báo Ảnh Việt Nam

បទយកការណ៍ឯកទេស

ប្តូរមុខមាត់ថ្មីនៃសង្កាត់ សៃហ្គន លេចធ្លោស្វាគមន៍មហាសន្និបាតបក្ស

សៃហ្គន គឺជានាមដ្ឋានធ្លាប់ស្គាល់ ពាំនាំមកនូវនិមិត្តរូបតភ្ជាប់អតីតកាលជាមួយបច្ចុប្បន្នកាលរបស់ទីក្រុង ហូជីមិញ។ កន្លែងប្រមូលផ្តុំតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងស្ថាបត្យកម្មទំនើបបំផុតក្នុងតំបន់។

សង្កាត់ សៃហ្គន គឺជាសង្កាត់ស្ថិតចំកណ្តាលទីក្រុង ហូជីមិញ ប្រមូលផ្តុំអគារខ្ពស់ៗ គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាកម្មសំខាន់ៗ ដើរតួនាទីនាំមុខក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមរបស់ទីក្រុងទាំងមូល។

1.jpg
សង្កាត់ សៃហ្គន ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការរួមបញ្ចូលរវាងសង្កាត់ បេនង៉េ ផ្នែកខ្លះនៃសង្កាត់ ដាកាវ និងសង្កាត់ ង្វៀនថាយប៊ិញ (អតីតសង្កាត់ ១) មានផ្ទៃដីជាង ៣ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ហើយមានប្រជាជនប្រមាណ ៤៧.០០០ នាក់។
2-6877.jpg
ទីស្នាក់ការនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុង ហូជីមិញ – សំណង់ស្ថាបត្យកម្ម កសាងតាំងពីឆ្នាំ ១៨៨៩ ហើយសម្រេចរួចរាល់ឆ្នាំ ១៩០៩។ ឆ្នាំ ២០២០ សំណង់អគារទទួលស្គាល់ជាកេរដំណែលសិល្បៈថ្នាក់ជាតិ។
3-553.jpg
រោងមហោស្រពទីក្រុងស្ថិតតាមដងវិថី ដុងខើយ គឺជារោងមហោស្រពមជ្ឈមណ្ឌល ពហុគោលបំណង ជំនាញខាងការសម្តែងសិល្បៈលើឆាក និងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ។ នេះជារោងមហោស្រពមួយក្នុងចំណោមរោងមហោស្រពចំណាស់ជាងគេសាងសង់ឡើងតាមស្ថាបត្យកម្មអឺរ៉ុបខាងលិច ជាកន្លែងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដ៏ពេញនិយមមួយនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញ។
4-7854.jpg
ប្រៃសណីយ៍ទីក្រុងហូជីមិញត្រូវបានសាងសង់ឡើងចាប់ពីឆ្នាំ ១៨៨៦ - ១៨៩១។ អគារនេះរួមចំណែកដល់ទេសភាពបរិយាកាសស្ថាបត្យកម្មជាមួយនឹងតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រ វប្បធម៌ពិសេសសម្រាប់សង្កាត់សៃហ្គន។
5-6321.jpg
ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៥ សង្កាត់ សៃហ្គន ដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការនាំមកនូវការរំពឹងទុកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ "ទីក្រុងដ៏សម្បើម" លំដាប់តំបន់។
6.jpg
អគារ និងសំណង់ជាច្រើនត្រូវបានភ្លើងចែងចាំងពន្លឺតាមបណ្តោយទន្លេ សៃហ្គន។
7.jpg
សម្រស់នៃភ្លើងភ្លឺចែងចាំង ដ៏ទាក់ទាញនៃអគារខ្ពស់ៗទំនើបៗជាច្រើនក្នុងសង្កាត់ សៃហ្គន នៅពេលរាត្រី។ អគារលំដាប់ខ្ពស់ៗមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ បាសន ង្វៀន ហឺវកាញ និង តូន ឌឹកថាំង ឆ្ពោះទៅអគារ Landmark ៨១។

មិនត្រឹមតែរក្សាទីតាំងភូមិសាស្ត្រ និងរដ្ឋបាលកណ្តាលសង្កាត់ សៃហ្គន ក៏ជាបរិយាកាសប្រមូលផ្តុំ កេរដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងកម្រាស់ សំណង់ស្ថាបត្យកម្ម និងនិមិត្តរូបទីក្រុងដ៏ឆ្នើមដូចជា ទីស្នាក់ការនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ រោងមហោស្រពទីក្រុង វិហារ Notre Dame ប្រៃសណីយ៍ទីក្រុង វិថីថ្មើរជើង ង្វៀនហ្វេ ជាដើម៕

តាម km-dantocmiennui.baotintuc.vn

