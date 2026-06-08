Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ចំណុចសំខាន់ៗ

បើកមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី៩ នៃសមាគមកសិករវៀតណាម

ដោយស្មារតី “សាមគ្គីភាព - ប្រជាធិបតេយ្យ - ទម្លុះទម្លាយ - សហប្រតិបត្តិការ - អភិវឌ្ឍន៍” នៅថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ មហាសន្និបាតកទី៩ នៃសមាគមកសិករវៀតណាម អាណត្តិឆ្នាំ២០២៦-២០៣១ បានបើកជាផ្លូវការ។

ពិធីបើកដ៏ឧឡារិកនៃមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី៩ នៃសមាគមកសិករវៀតណាម ។ រូបថត៖ VNA
មហាសន្និបាតមានការចូលរួមពីគណៈប្រតិភូឆ្នើមចំនួន ៦០០នាក់ ដែលតំណាងឱ្យកម្មាភិបាល សមាជិក និងប្រជាកសិករជិត ១០លាននាក់ទូទាំងប្រទេស។
លោក Tran Cam Tu សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈលេខាមជ្ឈិមបក្ស អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាដឹកនាំមហាសន្និបាត។ រូបថត៖ VNA

 

សមមិត្ត Luong Quoc Doan សមាជិកនៃគណៈកម្មាការមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនៃសមាគមន៍កសិករវៀតណាម អាណត្តិ ២០២៥ - ២០៣១​ អញ្ជើញ​ថ្លែងសុន្ទរកថា ។ រូបថត៖ VNA

នៅក្នុងសុន្ទរកថាបើកមហាសន្និបាត ប្រធានមជ្ឈិមសមាគមកសិករវៀតណាម លោក Luong Quoc Doan បានមានប្រសាសន៍ ថា បច្ចុប្បន្ននេះ មានគ្រួសារកសិករជាង ៣,៤លានគ្រួសារលើទូទាំងប្រទេស ដែលទទួលបានកិត្តិនាម កសិករធ្វើផលិតកម្ម អាជីវកម្មពូកែ ដោយមានគំរូផលិតកម្មជិត ៥០០០ ដែលបានអនុវត្តន៍វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកទេស និងជីវបច្ចេកវិទ្យា... កសិករក៏បានចូលរួមក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិជាច្រើនផងដែរ ដូចជា៖ សាងសង់គំរូការពារបរិស្ថានចំនួន ១១.១២៥; សាងសង់ថ្មីនិងជួសជុលផ្លូវជនបទ និងប្រឡាយធារាសាស្ត្រជាង ៣.៥០០គីឡូម៉ែត្រ...

សមមិត្ត Bui Thi Thom អនុប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនៃសមាគមកសិករវៀតណាម បានរាយការណ៍នូវ​ប៉ុន្មានថ្ងៃធ្វើ​នៃមហាសន្និបាតនេះ។ រូបថត៖ VNA

អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាដឹកនាំមហាសន្និបាត លោក Tran Cam Tu សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈលេខាមជ្ឈិមបក្ស បានសង្កត់ធ្ងន់ថា កសិករបន្តជា «មូលដ្ឋានគ្រឹះ» នៃសេដ្ឋកិច្ច ដោយរួមចំណែកដល់ការធានាសន្តិសុខស្បៀងអាហារ និងនាំវៀតណាមក្លាយជាប្រទេសនាំចេញផលិតផលកសិកម្មឈានមុខគេ។ សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈលេខា លោក Tran Cam Tu បានស្នើថា៖

សមមិត្ត Bui Thi Minh Hoai   សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខាមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម និងសមមិត្ត Ha Thi Nga  សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុប្រធាន និងជាអគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម​រណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម បានប្រគល់ផ្កាអបអរសាទរគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនៃសមាគមកសិករវៀតណាម និតីកាល ៩ អាណត្តិ២០២៦-២០៣១។ រូបថត៖ VNA

“បន្តផ្លាស់ប្ដូរការរៀបចំ និងវិធីសាស្ត្រប្រតិបត្តិការរបស់សមាគម ឆ្ពោះទៅរកការបង្រួម មានប្រសិទ្ធភាព និងខិតមកជិតមូលដ្ឋាន; បង្កើនគុណភាពជួរបុគ្គលិក។ ដាក់ប្រជាកសិករជាចំណុចស្នូល គាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មតាមខ្សែសង្វាក់តម្លៃ; ជំរុញការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល លើកកំពស់គុណភាពផលិតផល និងបំពេញតម្រូវការទីផ្សារ។ អនុវត្តន៍កម្មវិធី និងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម និងជនបទប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព; គាំទ្រដល់កសិករក្នុងការទទួលបានធានារ៉ាប់រង ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមូហភាពផងដែរ”៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

វៀតណាមស្នើទិសដៅសហប្រតិបត្តិការជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស BRICS

វៀតណាមស្នើទិសដៅសហប្រតិបត្តិការជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស BRICS

ចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស មកពីបណ្តាប្រទេសសមាជិក BRICS និងប្រទេសដៃគូ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

Top