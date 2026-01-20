Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

វប្បធម៌

បរិយាកាសមហាសន្និបាតបក្ស រីកសាយភាយពាសពេញភូមិស្រុក ក្នុងខេត្តដាក់ឡាក់ (Dak Lak)

សម្រប់​ជាមួយ​នឹងបរិយាកាសសប្បាយរីករាយនៃ​ទូទាំងប្រទេស ដើម្បីអបអរសាទរមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេស​លើកទី១៤ របស់បក្ស នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ កម្មាភិបាល សមាជិកបក្ស និងប្រជាជន​គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ ក្នុងខេត្តដាក់ឡាក់ (Dak Lak) បានរួមគ្នាតាមដានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ពិធីបើកមហាសន្និ​បាត។


បងប្អូនប្រជាជននៅភូមិ Ako Dhong សង្កាត់ប៊ួនម៉ាធួត (ខេត្តដាក់ឡាក់) ជួបជុំគ្នា​តាមដានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសជាតិ។ រូបថត៖ ង្វៀន​យុង​/VNA
បងប្អូនជនជាតិមហាសប្បាយរីករាយ រៀបចំសម្តែងរបាំគងឃ្មោះ ជាមួយបទភ្លេងគងទទួលភ្ញៀវ និងអញ្ជើញពិសាស្រា ដើម្បីអបអរសាទរមហាសន្និបាត។ រូបថត៖ ង្វៀន​យុង​/VNA
ការវាយ​គងឃ្មោះ ច្រៀងរាំ បង្ហាញពីក្តីរីករាយ ជំនឿទុកចិត្ត និងការរំពឹងទុក ចំពោះភាពជោគជ័យ នៃមហាសន្និបាត។ រូបថត៖ ង្វៀន​យុង​/VNA
បងប្អូនជនជាតិភាគតិចនៅភូមិ Cu Mblim សង្កាត់ Ea Kao (ខេត្តដាក់ឡាក់) រាំច្រៀងយ៉ាងកុះករ អបអរសាទរមហាសន្និបាត។ រូបថត៖ ង្វៀន​យុង​/VNA
ប្រជាជននៅភូមិ Cu Mblim សង្កាត់ Ea Kao (ខេត្តដាក់ឡាក់) រៀបចំការវាយ​​គងឃ្មោះ ច្រៀងរាំ បង្ហាញពី​ក្តីរីករាយ ជំនឿទុកចិត្ត និងការរំពឹងទុក ចំពោះភាពជោគជ័យនៃមហាសន្និបាត។ រូបថត៖ ង្វៀន​យុង​/VNA

ខ្លឹមសារ៖ កាសែតរូបភាពវៀតណាម/VNA

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អ្នកថែរក្សាសិប្បកម្មប៉ាក់ប្រពៃណីរបស់ក្រុមជនជាតិយ៉ាវក្រហមនៅខេត្តថៃង្វៀន

អ្នកថែរក្សាសិប្បកម្មប៉ាក់ប្រពៃណីរបស់ក្រុមជនជាតិយ៉ាវក្រហមនៅខេត្តថៃង្វៀន

លោកយាយ ទ្រៀវ ធី ជុង មកពីភូមិ កុកថុក ឃុំភូថង ខេត្តថៃង្វៀន ទោះបីជាមានវ័យអាយុជាង ៧០ ឆ្នាំក៏ដោយ នៅតែធ្វើការយ៉ាងឧស្សាហ៍ព្យាយាមជាមួយនឹងរាល់ថ្នេរប៉ាក់។ ដោយបាតដៃដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់ខ្លួន លោកយាយមិនត្រឹមតែបង្កើតលំនាំប្រពៃណីប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្រៀនសិប្បកម្មនេះដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយដោយអត់ធ្មត់ ដើម្បីឱ្យប្រពៃណីប៉ាក់របស់ជនជាតិយ៉ាវក្រហមត្រូវបានរក្សាពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

Top