មិត្តភក្តិជាមួយនឹងវៀតណាម

កម្មវិធី និទាឃរដូវស្រុកកំណើតឆ្នាំ២០២៦ ប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសជាច្រើន

នាថ្ងៃទី៣១ ខែមករា និងថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ នៅឧទ្យានកណ្តាលនៃទីក្រុង Fukuoka ប្រទេសជប៉ុន ស្ថានអគ្គកុងស៊ុល វៀតណាមប្រចាំទីក្រុង Fukuoka សហការជាមួយ សមាគជនវៀតណាមនៅទីក្រុង Fukuoka និងសមាគមអាជីវកម្ម វៀតណាមនៅទីក្រុង Kyushu បានរៀបចំកម្មវិធី និទាឃរដូវស្រុកកំណើតឆ្នាំ២០២៦ - បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីវៀតណាមលើកទី៧។
កម្មវិធី "និទាឃរដូវស្រុកកំណើតឆ្នាំ២០២៦" នៅទីក្រុង Fukuoka ប្រទេសជប៉ុន។ (រូបថត៖ VOV)

ស្តង់ប្រមាណ ៣០ ដែលដាក់លក់ម្ហូបអាហារ តាំងពិព័រណ៍វប្បធម៌ ល្បែងកំសាន្តប្រជាប្រិយ និងបទពិសោធន៍នៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី បានបង្កើតឡើង "ប្រទេសវៀតណាមខ្នាតតូច" នៅកណ្ដាលទីក្រុង Fukuoka ដ៏ទំនើប។ រូបភាពកុមារតម្រង់ជួរដើម្បីទទួលបានអាំងប៉ាវ មនុស្សពេញវ័យសុំអក្សរផ្ចង់នាដើមឆ្នាំថ្មី និស្សិតនិងគ្រួសារវៀតណាមដែលបានរស់នៅក្នុងប្រទេស ជប៉ុនច្រើនឆ្នាំ ជួបជុំគ្នាជុំវិញស្ពកនំអន្សមជ្រុងនិងប្រជាជនជប៉ុនរីករាយនឹងមុខម្ហូបប្រពៃណី និងបទពិសោធន៍នៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីវៀតណាម... លោកស្រី Vu Chi Mai អគ្គកុងស៊ុលវៀតណាមប្រចាំទីក្រុង Fukuoka បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖

លោកស្រី Vu Chi Mai អគ្គកុងស៊ុលវៀតណាមប្រចាំទីក្រុង Fukuoka។ (រូបថត៖ VOV)
“កម្មវិធី និទាឃរដូវស្រុកកំណើតឆ្នាំ២០២៦ មានអត្ថន័យជាពិសេស ព្រោះវាត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងបរិបទ ដែលមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាមទើបតែបញ្ចប់ប្រកដោយជោគជ័យ។ នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយ ដែលបើកយុគសម័យអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី - យុគសម័យនៃការស្ទុះឈានទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់ប្រជាជាតិវៀតណាម ជាមួយនឹងទិសដៅនិងសេចក្តីប្រាថ្នាដ៏ធំធេងសម្រាប់អនាគតរបស់ប្រទេសជាតិ”។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ នាយប់ថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលប្រចាំទីក្រុងស៊ីដនី ប្រទេសអូស្ត្រាលី បានរៀបចំពិធីជួបជុំគ្នាដើម្បីទទួលអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីឆ្នាំ២០២៦។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានទាក់ទាញជនជាតិវៀតណាមជាង ៣០០នាក់ ដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋ ញូវសៅវែល រដ្ឋ ឃ្វីនឡែន និងរដ្ឋ អូស្ត្រាលីខាងត្បូង។
ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលវៀតណាមប្រចាំខេត្ត បាត់ដំបង រៀបចំកម្មវិធី «និទាឃរដូវស្រុកកំណើតឆ្នាំ២០២៦»។ (រូបថត៖ VOV)
នាយប់ថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ផងដែរ នៅខេត្ត បាត់ដំបង ប្រទេសកម្ពុជា ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលវៀតណាមបានរៀបចំកម្មវិធី «និទាឃរដូវស្រុកកំណើតឆ្នាំ២០២៦»។ នេះជាឱកាសសម្រាប់ប្រជាជនជួបជុំនិងចែករំលែកជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក ដើម្បីឲ្យតម្លៃប្រពៃណីត្រូវបានបន្ត និងសហគមន៍ប្រជាជនដើមកំណើតវៀតណាមនៅភាគ ពាយ័ព្យកម្ពុជា កាន់តែជិតស្និទ្ធ សាមគ្គីគ្នា និងរឹងមាំ។ លោក ត្រឹន វ៉ាន់បាវ ប្រធានសមាគមខ្មែរ-វៀតណាមនៅកម្ពុជា សាខាខេត្តបាត់ដំបង បានចែករំលែកថា៖
“យើងមានក្ដីសោមនស្សរីករាយនិងជឿជាក់ថា នាពេលអនាគតនឹងមានការជួយឧបត្ថម្ភកាន់តែច្រើនសម្រាប់សហគមន៍ ជនវៀតណាមនៅកម្ពុជា ដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយប្រទេសសាម៉ី។ ទន្ទឹមនឹងនោះ រួមចំណែកក្នុងការកសាងសហគមន៍ជនវៀតណាមឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងផងដែរ”។ សម្រាប់ប្រជាជនវៀតណាមម្នាក់ៗ មិនថារស់នៅទីណាក៏ដោយ បុណ្យតេត ជានិច្ចកាលជាខ្សែអំបោះស្មារតីដ៏រឹងមាំដែលតភ្ជាប់បងប្អូនជនរួមជាតិជាមួយនឹងស្រុកកំណើត៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

