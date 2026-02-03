មិត្តភក្តិជាមួយនឹងវៀតណាម
កម្មវិធី និទាឃរដូវស្រុកកំណើតឆ្នាំ២០២៦ ប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសជាច្រើន
ស្តង់ប្រមាណ ៣០ ដែលដាក់លក់ម្ហូបអាហារ តាំងពិព័រណ៍វប្បធម៌ ល្បែងកំសាន្តប្រជាប្រិយ និងបទពិសោធន៍នៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី បានបង្កើតឡើង "ប្រទេសវៀតណាមខ្នាតតូច" នៅកណ្ដាលទីក្រុង Fukuoka ដ៏ទំនើប។ រូបភាពកុមារតម្រង់ជួរដើម្បីទទួលបានអាំងប៉ាវ មនុស្សពេញវ័យសុំអក្សរផ្ចង់នាដើមឆ្នាំថ្មី និស្សិតនិងគ្រួសារវៀតណាមដែលបានរស់នៅក្នុងប្រទេស ជប៉ុនច្រើនឆ្នាំ ជួបជុំគ្នាជុំវិញស្ពកនំអន្សមជ្រុងនិងប្រជាជនជប៉ុនរីករាយនឹងមុខម្ហូបប្រពៃណី និងបទពិសោធន៍នៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីវៀតណាម... លោកស្រី Vu Chi Mai អគ្គកុងស៊ុលវៀតណាមប្រចាំទីក្រុង Fukuoka បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖
“កម្មវិធី និទាឃរដូវស្រុកកំណើតឆ្នាំ២០២៦ មានអត្ថន័យជាពិសេស ព្រោះវាត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងបរិបទ ដែលមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាមទើបតែបញ្ចប់ប្រកដោយជោគជ័យ។ នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយ ដែលបើកយុគសម័យអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី - យុគសម័យនៃការស្ទុះឈានទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់ប្រជាជាតិវៀតណាម ជាមួយនឹងទិសដៅនិងសេចក្តីប្រាថ្នាដ៏ធំធេងសម្រាប់អនាគតរបស់ប្រទេសជាតិ”។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ នាយប់ថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលប្រចាំទីក្រុងស៊ីដនី ប្រទេសអូស្ត្រាលី បានរៀបចំពិធីជួបជុំគ្នាដើម្បីទទួលអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីឆ្នាំ២០២៦។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានទាក់ទាញជនជាតិវៀតណាមជាង ៣០០នាក់ ដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋ ញូវសៅវែល រដ្ឋ ឃ្វីនឡែន និងរដ្ឋ អូស្ត្រាលីខាងត្បូង។
“យើងមានក្ដីសោមនស្សរីករាយនិងជឿជាក់ថា នាពេលអនាគតនឹងមានការជួយឧបត្ថម្ភកាន់តែច្រើនសម្រាប់សហគមន៍ ជនវៀតណាមនៅកម្ពុជា ដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយប្រទេសសាម៉ី។ ទន្ទឹមនឹងនោះ រួមចំណែកក្នុងការកសាងសហគមន៍ជនវៀតណាមឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងផងដែរ”។ សម្រាប់ប្រជាជនវៀតណាមម្នាក់ៗ មិនថារស់នៅទីណាក៏ដោយ បុណ្យតេត ជានិច្ចកាលជាខ្សែអំបោះស្មារតីដ៏រឹងមាំដែលតភ្ជាប់បងប្អូនជនរួមជាតិជាមួយនឹងស្រុកកំណើត៕