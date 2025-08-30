VRで蘇る歴史的瞬間 ベトナム独立宣言の感動を体験

会場となっているのは、ハノイ市内のベトナム展示センターです。「独立・自由・幸福への80年の歩み」と題した展覧会では、ＶＯＶベトナムの声放送局が特別な体験プログラムを提供しています。



その名も「神聖な瞬間への帰還」。1945年9月2日、バーディン広場でホーチミン主席が独立宣言を読み上げた歴史的な場面を、VR、バーチャルリアリティで再現したものです。

体験した50歳の女性は、次のように話しています。

（テープ）

「私は1975年生まれなので、8月革命と独立記念日のことは本でしか知りませんでした。でも今回、まるでその場にいるような体験ができて、本当に感動しました」

また、81歳の男性も興奮した様子で次のように語りました。

（テープ）

「素晴らしかったです。80年前にタイムスリップしたようでした。ホー主席の演説を間近で聞いているような感覚で、若い世代にもぜひ体験してほしいです」

このプロジェクトは、VOVと郵政電気通信技術学院が共同で開発しました。参加者は最新のVRゴーグルをつけて、旗と花で飾られたバーディン広場を360度見渡すことができます。そして、ホーチミン主席の力強い声を聞きながら、2万人の群衆の熱気を肌で感じることができるのです。

開発を担当した情報技術研究所のカオ・ミン・タン副所長は、次のように振り返りました。

（テープ）

「当時の映像や写真は非常に少なく、VOVが保管していたホー主席の肉声が貴重な手がかりでした。限られた資料から、あの感動的な瞬間を忠実に再現するのは大きな挑戦でした」

ベトナムの声放送局のゴー・ミン・ヒエン副総裁は、このプロジェクトの意義を次のように語っています。

（テープ）

「今年は八月革命、建国、そして当放送局設立から80周年という記念すべき年です。この体験を通じて、多くの人に歴史の大切さを実感してもらいたいと思います」

展覧会は来月5日まで開催されています。VR体験は専用サイトから事前予約が可能です。

