VME & SIE 2025：ベトナム製造業界とグローバルバリューチェーンをつなぐ国際展示会開幕

このイベントは、RX Tradex社、JETRO＝日本貿易振興機構、およびベトナム商工省貿易促進局の共催によるものです。8日まで開催されているこれらの展示会には国内外から約200社が出展し、製造業界の最新技術とサービスが一堂に会します。RX Tradexタイとベトナムの代表であるワラポーン・ダムチャリー氏は次のように述べました。

（テープ）

「今年は中国、台湾（中国）、日本、シンガポールなどからの展示ブースに加え、Sinfonia、KLM、AMETEK、HURCOといった世界的ブランドも出展し、最新の製造技術を紹介しています。展示会では、精密加工、自動化、そしてAIによる品質管理やデータ分析を含むスマートファクトリー技術など、産業4.0の全領域をカバーする先進的な製造エコシステムが紹介されています」

また、展示会期間中には、専門セミナーやビジネスマッチング、そして「日本のサプライチェーンへの道」と題した裾野産業向けネットワーキングデーなど、多彩な関連イベントも開催されています。

(VOVWORLD)