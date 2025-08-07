Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ベトナムフォトジャーナル ベトナム語
  • English
    ベトナムフォトジャーナル 英語版
  • Français
    ベトナムフォトジャーナル フランス語版
  • Español
    ベトナムフォトジャーナル スペイン語版
  • 中文
    ベトナムフォトジャーナル 中国語版
  • Русский
    ベトナムフォトジャーナル ロシア語版
  • ລາວ
    ベトナムフォトジャーナル ラオス語版
  • ភាសាខ្មែរ
    ベトナムフォトジャーナル クメール語版
  • 한국어
    ベトナムフォトジャーナル 韓国語版

ニュース

VME & SIE 2025：ベトナム製造業界とグローバルバリューチェーンをつなぐ国際展示会開幕

6日午前、ハノイのI.C.E国際展示センターで、ベトナムの製造業および裾野産業に特化した国際展示会と、ベトナム・日本裾野産業展示会が同時に開幕しました。

このイベントは、RX Tradex社、JETRO＝日本貿易振興機構、およびベトナム商工省貿易促進局の共催によるものです。8日まで開催されているこれらの展示会には国内外から約200社が出展し、製造業界の最新技術とサービスが一堂に会します。RX Tradexタイとベトナムの代表であるワラポーン・ダムチャリー氏は次のように述べました。

（テープ）

「今年は中国、台湾（中国）、日本、シンガポールなどからの展示ブースに加え、Sinfonia、KLM、AMETEK、HURCOといった世界的ブランドも出展し、最新の製造技術を紹介しています。展示会では、精密加工、自動化、そしてAIによる品質管理やデータ分析を含むスマートファクトリー技術など、産業4.0の全領域をカバーする先進的な製造エコシステムが紹介されています」

また、展示会期間中には、専門セミナーやビジネスマッチング、そして「日本のサプライチェーンへの道」と題した裾野産業向けネットワーキングデーなど、多彩な関連イベントも開催されています。

(VOVWORLD) 

もっと見る

もっと見る

Top