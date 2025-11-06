UNCLOSは海洋問題を解決する唯一の道

4日、中部ダナンで開催されたベトナム東部海域（南シナ海）に関する第17回国際会議の2日目では、大使級代表による談話と若者フォーラムが行われ、ベトナム東部海域の情勢について多角的な視点を共有し、地域の平和を守り、ルールに基づく秩序を維持するための新たなアイデアが議論されました。

討論では、EU欧州連合、カナダ、ドイツ、日本、ベトナムの外交代表が、ベトナム東部海域における平和と安定の維持は国際社会全体の共通の責任であると強調しました。各代表は、国際法、特に1982年国連海洋法条約（UNCLOS）が海洋問題を解決する唯一の現実的な道であるとの認識で一致しました。また、域外国のパートナーは、具体的な行動を通じてその約束を実行すべきであると指摘し、航行の自由の確保、多国間外交の推進、国際協力の強化、ブルーエコノミー（持続可能な海洋経済）の発展などを挙げました。

学者たちは、ASEAN東南アジア諸国連合の中心的役割を改めて強調し、地域内の結束をさらに強めて集団的な力を高めるとともに、外部パートナーや他の多国間メカニズムとの協力を強化する必要があると提言しました。そのうえで、透明性の向上や対話、情報共有を通じて信頼を醸成し、早期警戒メカニズムを構築して紛争のリスクを未然に防ぐことの重要性を指摘しました。

