8月革命の勝利と9月2日の建国80周年記念式典の成功・安全を確保へ

会議では、8月革命の勝利と9月2日の建国80周年記念式典の準備作業が定められた進行計画に沿って緊急かつ同時並行で進められており、順調に進捗していると報告されました。記念行事に向けた宣伝・広報活動も効果的に展開され、社会全体に広がりを見せ、特に若い世代に対して記念日の意義を浸透させる教育的効果をもたらしていると評価されました。

党中央宣伝教育・大衆工作委員会のディン・ティ・マイ副委員長は次のように述べました。

（テープ）

「中央およびハノイの報道機関、特に主要メディアは、党内と社会における公式かつ正しい情報発信の方向性を的確に示してきました。中央の各部門と団体も、数多くの出版物や資料を作成し、公式ポータルや電子情報サイト、デジタルプラットフォームやSNSを通じて発信してきました。指導委員会の常設機関は、今回の出来事を利用して党や国家に反対しようとする敵対勢力の有害情報に対し、断固として闘い、防止・対処を指揮しています。さらに、8月26日には記念行事を支えるプレスセンターが開設される予定で、社会への情報発信の拠点となります」

会議のまとめとして、ベトナム共産党のチャン・カム・トゥ書記局常務は、中央の各部門やハノイ市が引き続き緊密に連携し、割り当てられた任務を遂行して、記念行事の成功と安全を確保するよう要請しました。また、広報活動は国内外に広く発信され、地方や各省庁で行われる関連イベントについても積極的に宣伝すべきだと強調しました。さらに、ベトナムの声放送局とベトナム国営テレビ局は、ラジオとテレビの生中継計画を統一する必要があるとしています。

