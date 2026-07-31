2027年APECの公式ロゴデザイン募集を開始

応募できるのは、ベトナム人のほか、ベトナムに居住または勤務する外国人で、応募作品数に制限はありません。

レ・ティ・トゥ・ハン外務次官 写真：Phạm Tuấn Anh/TTXVN



応募作品には、アジア太平洋地域の結束や自立、経済連携、繁栄を後押しするAPECの協力精神を表現することが求められます。同時に、豊かな文化的特色を持ち、イノベーションを進めながら力強く発展するベトナムの姿も反映する必要があります。

ロゴには「APEC VIET NAM 2027」の文字を必ず入れる一方、国旗や国章、地図を使用することはできません。また、デザインは象徴性が高く、簡潔で現代的かつ独自性のあるものとし、ほかの作品を模倣してはならないほか、色彩の調和や視認性も求められます。

コンテストの開始式で、APEC2027広報・文化小委員会委員長を務めるレ・ティ・トゥ・ハン外務次官は、次のように述べました。

「今回のコンテストを通じて、国のイメージづくりに貢献しようとする一人ひとりのベトナム人の創造性や責任感、誇りがさらに高まることを期待しています。選ばれたロゴが2027年APECを象徴するだけでなく、国際社会の人々の心に残るベトナムの印象的なシンボルとなることを願っています」

タ・クアン・ドン文化・スポーツ・観光次官 写真： Phạm Tuấn Anh/TTXVN

また、タ・クアン・ドン文化・スポーツ・観光次官は、APEC2027のロゴを広く発信する意義について、次のように述べました。



「応募作品には、デザイン性や実用性の要件を満たすだけでなく、APECの精神やベトナムの文化的特色を伝えるとともに、新たな発展段階におけるベトナムの成長への意欲、イノベーションの精神、国際社会への積極的な参画を表現してもらいたいと思います」

最優秀賞1点には、賞金5000万ドンと賞状が贈られます。また、受賞作品は、2027年APECの公式ビジュアル・アイデンティティーを制作する際の基礎となります。応募の締め切りは8月25日です。

[VOVWORLD]