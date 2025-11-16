2026年：科学技術に約40億ドルを投入

会議で、ファム・ミン・チン首相は、政府が2026年度予算からこの任務に約95兆ドン（約37億ドル）を割り当てることを明らかにしました。

近年、ベトナムの科学技術開発とイノベーションは多くの前向きな変化を見せてきました。ベトナムは、2025年の世界イノベーション指数で139か国の中で44位を維持しています。インターネット速度は世界トップ13に入り、5Gカバレッジは人口の39.5%に達しました。ベトナムからシンガポールまでをつなぐ長さ3900キロメートルの陸上光ファイバーシステムが完成しました。年初10か月間、デジタル製品の輸出額は1420億ドルに達し、前年同期と比べて27%増となりました。

今後の任務について、チン首相は、各省庁、地方行政府、機関、部門に対し、2025年中にデータベースを完成するよう求め、次のように述べました。

（テープ）

「特に、各省庁、各地方のデータベースの構築が重要です。自らのデータベースを主体的に構築し、完成させてこそ、国全体でデータベースが確立され、各省庁、機関のスマートな知性が生まれます。私たちが断固として実行しなければならず、もう待っている時間はありません。」

