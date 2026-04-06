2026年第1四半期のベトナムへの外国人観光客数、676万人に

ハノイ市中心地のホアンキエム湖周辺を散歩している外国人観光客(写真:Minh Quyết/TTXVN)

ベトナム国家観光局の統計によりますと、2026年3月にベトナムを訪れた外国人観光客数は約210万人に達しました。これにより、2026年第1四半期の累計客数は676万人に上り、前年同期比で12.4%増加しました。

市場別では、中国が140万人、韓国が130万人と、引き続き上位2カ国が全体の約4割を占めています。特筆すべきは欧州市場の成長で、全体で55.6%増を記録し、ベトナム観光の成長を支える大きな要因となっています。その中でもロシア市場は163.4%増と急増しており、ロシア人旅行者のベトナムへの関心が高まっていることが浮き彫りとなりました。また、北米地域（アメリカ 17.0%増、カナダ 24.2%増）やオセアニア地域（オーストラリア 18.4%増、ニュージーランド 19.4%増）からも堅調な伸びを見せています。

2026年3月および第1四半期の総合的な結果は、ベトナム観光が規模の拡大だけでなく、市場の多様化も進んでいることを示しています。観光業界は現在、困難を克服しながら、長期的な持続可能性の向上に向けた取り組みを加速させています。

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