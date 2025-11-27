2025年 ベトナムの紡績縫製部門の輸出額が460億ドルに達する見込み

主体的かつ積極的な適応、市場の多様化、技術への投資が、ベトナム紡績縫製部門の好調な成長を支えています。特に、ベトナム紡績縫製部門は輸出市場と輸出品目の多様化戦略を強力に推進しています。VITAS＝ベトナム紡績縫製協会のブー・ドゥック・ザン会長は次のように述べました。

(テープ)

「今年、私たちは138の国と地域への輸出を維持しています。主要な市場は依然としてアメリカ、EU、日本、韓国、ASEAN、中国ですが、CIS＝独立国家共同体諸国、中東、アフリカへと拡大しています。市場・顧客・品目の多様化戦略が効果を発揮しました。今年は、特に不足している供給部分への投資誘致が進み、原副資材の供給能力が増加しました。これは、我々の戦略が正しかったことを示しています。」

現在、紡績縫製部門で事業活動を行っている多くの企業は2026年第1四半期末まで注文が埋まっており、第2四半期に向けて積極的な交渉を進めています。

ベトナム紡績縫製協会は、持続可能な発展と循環経済を志向し、2030年までに輸出額を約640億ドルにすることを目指しています。戦略の重点は「グリーン化とデジタル化」であり、国内調達率を60%以上に高めること、そしてベトナムのファッションブランドを大きく発展させることに置かれています。

