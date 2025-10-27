2025年の秋季フェア 開幕 つながり、融合、そして繁栄への歩み

式典には、ファム・ミン・チン首相をはじめ、党・政府の指導者、各省庁、地方行政府、そして国内外の数百の企業代表が出席しました。

2025年の秋季フェアのテーマは「人と生産・ビジネスのつながり」としました。今回のフェアには、国内34の省・市、ベトナム企業2500社に加え、フランス、ベルギー、オランダ、オーストリア、スイス、オーストラリア、ニュージーランドなどヨーロッパからの約100社、さらに中国、インド、ASEAN諸国などアジア諸国からの企業も参加しています。

会場は13万平方メートルを超える広さを誇り、3000以上のブースが設置されています。重工業・軽工業・文化産業・科学技術・農産物・加工食品・商業サービス・日用品など、様々な分野の製品が展示されています。

開会式で、ファム・ミン・チン首相は、このフェアが “最大規模・最先端空間・最も豊富な製品・最高品質・最も魅力的なイベント・最良の特典” という「6つのナンバーワン・スーパーフェア」と称されていると強調しました。

また、チン首相は「この秋季フェアは、統合の精神、卓越した能力、飛躍への情熱、そして時代のスケールを示す生きた証です。同時に、団結・創造・高い決意・大きな努力・果敢な行動というベトナムの精神を象徴するイベントでもある。このフェアがベトナム企業の国際経済統合を促進し、デジタルトランスフォーメーション、グリーン経済、循環型経済、シェアリングエコノミー、知識経済といった分野での交流や技術移転の機会になる」と強調しました。

(VOVWORLD)