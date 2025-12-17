首都圏ハノイの農産物加工 - 付加価値向上の大きな可能性

一方で、市場には新たな潜在的需要が生まれています。近年、利便性の高さ、品質の保証、手頃な価格といった理由から、都市部の消費者の間で加工食品や調理済み食品の人気が高まっています。これは、ハノイの農産物加工産業にとって、カット野菜やドライフルーツ、加工肉、包装済み水産物、ファーストフードなど、高付加価値商品の開発を進める好機となっています。

この機会を効果的に活かすためには、企業が技術の高度化、品質管理プロセスの標準化、生産規模の拡大、そして原材料生産地との連携強化といった核心的なボトルネックの解消に注力することが必要です。フージエン区にあるタムタイン安全食品株式会社のグエン・ティ・ヴァン・アイン社長は、企業が資金、用地、税制優遇にアクセスできるよう、関係部局が支援制度を整備し、商業促進を強化すべきだと指摘しています。同時に、加工企業を中心とした持続可能な農産物連携チェーンの形成を促進することは、安定した原料供給の確保、生産効率の向上、そしてハノイの農産物の競争力強化に寄与するでしょう。