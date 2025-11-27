首相：IUU漁業対策の任務を確実に、期限通りに完了させるよう指示

ファム・ミン・チン首相は、IUU＝違法・無報告・無規制の漁業対策に関する「イエローカード」解除の進捗を遅らせたり、漁船の違反を再発させたりした場合、各省庁や地方の責任者が直接かつ全面的に責任を負うと強調しました。これは、25日夜、ホーチミン市で開かれたIUU漁業対策国家指導委員会の第23回会議での発言です。

報告によりますと、先週は99項目のうち85項目が完了し、前週比で30項目増加しました。残る14項目も進捗に沿って実施されています。

チン首相は、改善が見られる一方で、行政違反の未処理やVMS船舶監視システムの未接続、越境操業が依然として発生しているカインホア省、ホーチミン市、カマウ省、アンザン省、テイニン省の5つの地方を指摘し、来週までに必ず完了させるよう求めました。

また、2024～2025年に外国当局に拿捕され、未解決となっている漁船・漁民の案件（アンザン省16隻、カマウ省6隻、ラムドン省1隻）について、11月30日までの完全解決を厳命しました。チン首相は次のように述べました。

