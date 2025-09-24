超大型台風ラガサへの対応を迅速かつ徹底

23日午後、ハノイでチャン・ホン・ハー副首相は、国家民間防衛司令部のメンバーや、クアンニン省、ハイフォン市、フンイエン省、ニンビン省、タインホア省、ゲアン省、ハティン省など沿岸各省・市の人民委員会指導者と、超大型台風ラガサへの対応計画について会議を開きました。会議は対面とオンラインを組み合わせて実施されました。

会議でハー副首相は、農業・環境省傘下の気象水文予報機関に対し、国際機関と連携しつつ監視・評価・予測を行い、関係当局が迅速に警報や指令を発出できるよう支援するよう指示しました。また、国家民間防衛委員会事務局と各地方に対し、対応シナリオや具体的な計画を引き続き策定し、手順を明確化することで、大規模な台風発生時に現地で直ちに人員と資機材を動員できる体制を整えるよう求めました。

海上では、農業・環境省や国防省をはじめ関係機関が速報を発し、船舶を管理するとともに、漁民が危険区域から速やかに退避し、安全な避難場所へ移動できるよう指導する必要があると強調しました。さらに、各地方には、養殖施設の補強や保護を急ぎ、大きな被害を防ぐとともに、住民の財産を守るための対応策を取るよう求めました。

ハー副首相はまた、台風ラガサの通過後、新たな熱帯低気圧や台風が発生する可能性があるとして、各省庁や地方に対し、次の段階を見据えた対応計画を早急に準備するよう指摘しました。

