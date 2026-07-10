読書への愛を育み、ベトナムのアオザイの価値を顕彰

この展示会は、読書への愛を広げ、ベトナムの伝統衣装アオザイの価値をたたえるとともに、地域社会、特に若い世代の間で民族文化のアイデンティティーを守り、発展させることを目的としています。

展示会は11日まで開かれ、アオザイと読書文化に関する書籍、資料、写真、創作作品など250点以上を紹介しています。

展示会で披露されたアオザイコレクション（写真：Mai Trang/TTXVN）

内容は3つのテーマで構成されています。「本・知識の宝庫」では、ベトナムの文化と遺産に関する資料を紹介します。「アオザイ：時代の流れ」では、アオザイや五身アオザイ、各時代のアオザイに関する資料を展示します。

「本とアオザイ：文化の融合」では、読書文化とアオザイをテーマに、フエ市内の中学生・高校生が制作したデジタル作品などを紹介しています。

展示会を見学する来場者（写真：Mai Trang/TTXVN）

フエ市図書館のホアン・ティ・キム・オアイン館長は、アオザイはベトナムの美と文化的アイデンティティーの象徴であり、フエにとっては古都の歴史と遺産に深く結びついていると述べました。

本とアオザイの組み合わせは、知識と伝統、文化の交わりを示し、民族の誇りと読書文化を育むものだとしています。

[VOVWORLD]