若手科学者への投資、越中関係の未来を支える戦略に

中国への国賓訪問の一環として、現地時間14日午後、北京でベトナムのトー・ラム書記長・国家主席は、「ベトナム・中国の科学技術・イノベーション分野の大学教育協力フォーラム」に出席し、清華大学で重要な演説を行いました。

トー・ラム書記長・国家主席、「ベトナム・中国の科学技術・イノベーション分野の大学教育協力フォーラム」に出席（写真：VOV）

演説でトー・ラム書記長・国家主席は、ベトナムが教育・人材育成、とりわけ質の高い人材の育成を非常に重視していると強調しました。その一環として、若い世代が海外で学び、研究し、世界の先進的な知識や技術に触れる機会を重視していると述べました。

また、科学技術、イノベーション、デジタル変革を、今後のベトナム・中国関係における新たな柱とすべきだと指摘しました。とりわけ、人工知能、ビッグデータ、半導体、自動化など、両国が補完し合いながら発展できる分野での協力を重視する考えを示しました。

トー・ラム書記長・国家主席、フォーラムで発言（写真：VOV）

トー・ラム書記長・国家主席は次のように述べました。

（テープ）

「この方向性のもとで、教育と人材育成は最優先分野でなければなりません。21世紀において発展を加速するためには、確かな科学的基盤を持ち、先端技術を使いこなし、革新の発想を備え、国際社会で活躍できる新しい世代が必要です。ベトナムは、より多くの学生や大学院生、若手研究者が、清華大学をはじめとする中国の主要な教育・研究機関で学び、研究することを望んでいます。また、清華大学がベトナムの大学や研究機関との協力をさらに拡大し、学生や研究者の交流、共同教育、共同研究、さらには共同指導プログラムや共同研究グループ、共同研究施設の設立などを進めていくことを期待しています。人材への投資、教育への投資、そして若手科学者への投資こそが、両国関係の未来にとって最も重要な戦略的投資であると考えています」

[VOVWORLD]