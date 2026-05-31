約1万人の受刑者を特赦

記者会見の様子 写真: VGP/Nguyễn Hoàng

会見で、国家事務局のカン・ディン・タイ副局長は、服役中の受刑者9950人を対象とする2026年特赦決定を発表しました。

今回の特赦は、政治的、法的、人道的に大きな意義を持つもので、法の厳正な運用とベトナム民族の人道的伝統を示すものです。また、人間中心の発展を重視するベトナムの社会主義法治国家の理念を具体的に示すものであり、法秩序を守る一方で、真摯に更生に取り組む人々に社会復帰と社会貢献の機会を与えるものだとしています。

カン・ディン・タイ副局長は、これまで特赦を受けた人々の多くが速やかに生活を立て直し、社会復帰後に仕事に就き、法令を順守しながら社会の一員として自立した生活を送っていると述べました。

そのうえで、これは受刑者の教育・更生事業の成果を示すものであるとともに、ベトナム法制度の人道的価値に対する社会の信頼を高めるものだと強調しました。

さらに、2026年の特赦実施は、更生への強い意志を持つ人々に再出発の機会を与えるという、党と国家の一貫した方針を改めて示すものだとしています。

また会見で、公安省のレ・バン・トゥエン次官は、今回の特赦対象者の中には外国籍の受刑者63人が含まれており、内訳は男性56人、女性7人だと明らかにしました。

[VOVWORLD]