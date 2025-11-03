秋季フェア、年末の生産・輸出入拡大に原動力づくり

とりわけ、日本や韓国、中国、シンガポール、ニュージーランド、欧州連合（EU）などからの企業や貿易促進機関を含む国際ビジネスマッチング多数が行われ、各国の商務担当者や企業関係者から多くの関心と高評価を得ています。

第1回秋季見本市は、今年第4四半期に開催されることで、ベトナム企業にとって生産契約の締結や年末商戦に向けた輸出入拡大の好機となっており、設定した目標の達成に向けた取り組みが進められています。

フィリピン駐在ベトナム商務代表部のフン・ヴァン・タイン元商務参事官は次のように語りました。

（テープ）

「私はこれまで、フィリピン市場で高い評価を受けている大手・有力企業をベトナムに紹介し、農産物や各種工業製品の調達先を探すとともに、国内企業との投資・協力関係の拡大や、ベトナム国内に工場・生産拠点を設立してサービスを提供する機会を模索していきたいと思っています。そして、ベトナム企業の展示ブースを視察してから、農産物関連製品は包装デザインが優れており、品質も高いと感じました。こうした製品はフィリピン市場において、今後さらなる需要拡大の可能性を秘めていると思います」

(VOVWORLD)