発売予定のフークイ銀製品に深く刻まれる東洋文化の影響

本製品は、東洋文化と金剛乗仏教の伝統における吉祥の象徴を取り入れ、すべての人々に平安、勇気、順調、そして幸運を祈るメッセージを届けます。

この銀貨には両面があり、片面は霊符（魔方）である八卦、もう片面は如意宝珠を運ぶ風の馬が描かれています。

霊符（魔方）- 八卦の面 この面のデザインは、数千年にわたり東洋文化に深く根付いてきた易経の原理に基づいています。ベトナムのリー朝、チャン朝、レー朝、グエン朝の各王朝は、文廟・国子監において易経を学問として取り入れ、状元や博士の称号を授与しました。その中から、国家の建設と防衛に偉大な功績を残した英雄や偉人が数多く輩出されました。



先人たちは、日常に起こる事象の予測や、人間の健康に影響を与える吉兆のエネルギーを最大化し、かつ凶兆のエネルギーを最小化するために生態環境を改善するなど、易経の原理を生活の様々な分野に応用してきました。風水建築応用研究院のブイ・ディン・ゴック院長と科学評議会のホアン・タン・ロン会長によると、同研究院では外部環境要因から受ける家屋への悪影響に対抗するために、八卦を描いた風水の品々を研究し、応用してきたと述べています。

- 凹面と凸面を持つ八卦鏡は、邪気を鎮め、生命の気を取り戻すために用いられます。

- 八卦の背景に描かれた虎の顔は、邪気を払い除けるためのものです。



- 八卦の形をした開運アイテムを家の方角に置くことで、三殺の年に家を建てる時に起こりうる災厄を鎮め、邪気を打ち消すことができます。

- 護符（魔方）や八卦を身につけることで、幸運をもたらし、災厄を防ぎ、持ち主に貴重な自信を与えるとされています。

東洋文化では陰陽、五行、八卦を重視し、これらが宇宙や天地を構成する要素であると考えます。八卦の図を身につけることは、天地人の調和を意味し、言い換えれば、私たちは天地に守られるということです。 霊符（魔方陣）の表面にある八卦

- 内側の輪には太極図と陰陽が描かれ、陰陽の調和という東洋文化を包み込む要素を象徴します。

- 第二の輪は、易経の先天八卦の卦で構成されます。八つの卦のうち、四つの陽卦（乾 - 兌 - 離 - 震）は左回りに（天の道は左に回る）、四つの陰卦（巽 - 坎 - 艮 - 坤）は右回りに（地の道は右に回る）配置されます。この輪は精神、信仰、文化、学術などの領域に属し、専門家はこれを「体」（本質 - 根源）と呼びます。

- 最も外側の輪は後天八卦の卦で構成され、乾 - 坎 - 艮 - 震 - 巽 - 離 - 坤 - 兌の八卦から構成されます。これは易経の文字で表され、物質的な領域 - 財運、健康、幸福、名誉などに関わるものです。専門家の間では「用」（枝葉 - 物質）と呼びます。

この部分には卦は描かれず、易経文字（書易）で表されています。これは古代ベトナム人が用いた文字で、サンスクリットに似た文字体系を持ち、表音文字と表意文字の両方の要素を持ち、高い霊的性質を備え、主に印章、護符、魔方陣などに用いられます。

如意宝珠を運ぶ風の馬の顔





風の馬は幸運と成功の象徴です。風の馬は人々の祈りを仏たちのもとへ運び、願いを変化させ、速やかに聖なる世界へ届ける役割を果たします。如意宝珠は人間の願望を表し、完全、成就、尊さを象徴しています。 「如意宝珠を運ぶ風の馬」という組み合わせは、人々の願いが速やかに実現し、良い結果をもたらすことを示す強力な象徴です。 「如意宝珠を運ぶ風の馬」の図像は、平和、智慧、慈悲を祈願するために高い場所に掲げられるルンタの旗によく描かれています。風水や他の信仰では、馬はビジネスやキャリアにおける成功、財運、繁栄の象徴でもあります。絵画「馬到成功」はこの意味に基づき、力と繁栄を象徴する力強い八頭の馬を描いています。風水では、疾走する馬や金や玉などの貴重品を運ぶ馬の像は、持ち主の事業運を高め、邪気を払い、幸運と勝利をもたらすものと考えられています。 真の悟りを得た者が三十二の吉相を備えているように、馬もまた独自の三十二の完璧な美しさを持つとされています。



「玉のような目」は、この三十二の美の特徴の中でも最も重要です。右目は丸く純白で、濃い色の瞳孔は豆のような形をしており、虹彩からは五色の光が放たれています。無数の柔らかな毛がたてがみを形づくり、尾は彗星のように弧を描きます。耳は柳の葉の形をしており、舌はピンク色で細く清らかです。歯ぐきは淡い色、前歯と奥歯は整然と並び、しっかりと嚙み合っています。首、額、胸、骨格、頭蓋骨、筋肉、脚、膝、肘はすべてが優れた品質を示しています。完璧な純血馬の額、蹄、体に現れる色模様にも特別な霊的な意味があり、強いストレス下でも突然の音や光景に驚くことはありません。

風の馬は伝説上の霊獣の中でも最も重要な存在であり、仏教において龍、金翅鳥ガルーダ、水怪マカラ、蛇ナーガ、麒麟、神鹿、鳳凰などと並ぶ最高位の象徴とされています。

疾走することは馬の本能的な性質です。馬が草原を駆け抜けると風が起こり、馬が速度を上げるにつれ、たてがみと尻尾が翻り、静寂の中に風を生み出します。伝説によれば、満州族の辮髪は、部族に心血を注いで尽くした馬への敬意から生まれたといわれています。風と馬はどちらも自然の乗り物であり、馬は物質的な手段、風は精神的な存在を表しています。多くの祈りが風によって運ばれ、届けられることから、チベットの祈祷旗は「風の馬」（ルンタ）とも呼ばれています。

祈祷旗は綿布で作られ、正方形に切られ、五智如来の色をあしらっています。表面には木版で真言（マントラ）、文様、種子字、祈りの言葉が印刷されています。最も一般的なデザインは中央に風の馬、四隅に四霊（ガルダ、龍、虎、雪獅子）が描かれ、周囲に吉祥の真言が記されます。旗には蓮華生大士や三大菩薩（文殊菩薩、観音菩薩、金剛手菩薩）、三尊長寿（阿弥陀如来、尊勝仏母、白度母）や時輪金剛の十勝音からなる種子字などもよく描かれています。

伝説によれば、祈祷旗の起源は阿修羅と天界の長きにわたる争いに由来するとされています。戦いに疲れ果てた天界に住むものたちは、天女ギャルセン・ツェモを釈迦牟尼仏のもとへ遣わし、介入を懇願しました。仏陀は祈祷経を授け、天界に住むものたちはそれを書き写して軍旗に印刷しました。その祈りの力によって天界は勝利し、平和がもたらされたのです。インドの大学者アティーシャが１０４２年にチベットへ赴いた際、インド仏教の祈祷旗の伝統をチベットにもたらしたと信じられています。祈祷旗は五色に染められ、寺院、仏塔、屋根、橋、峠などの縁起の良い場所に高く掲げられます。一年をかけて風に乗って国土の隅々まで祈りを届けた後、新年には色あせた古い旗を新しいものに取り替えるのに最も縁起の良い時期とされています。



祈りのエネルギーを含んだ風の中で、旗がはためく音は疾走する馬の蹄の響きを思い起こさせます。 祈祷旗の中央には、風の馬が左方向へ進む姿が描かれています。鞍には縁起の良い多面宝珠または転輪聖王の如意宝珠が載せられ、平和、繁栄、調和のオーラを放っていいます。この騎手のいない神馬は、風のような速さと尽きることのない持久力を備え、風神の翼のような並外れた蹄を持っています。 チベット医学と天文学の体系では、人間の健康と調和を生命エネルギー、健康、個人の能力、そして成功という四つの側面に分けて考えます。風の馬はこれら四つの側面の統合を象徴し、病気、不幸、悪霊、天体の影響など、あらゆる障害を取り除くポジティブなエネルギーの源とされます。風のエネルギーは身体の微細な経脈を自由に流れる生命力の動きに対応し、意識、すなわち風の馬が乗って進むことができる力強い流れを生み出します。イギリスの詩人ウィリアム・ブレイクはこの超越的なエネルギーを「創造の体」と呼び、その本質は無限の喜びと至福であると述べています。

満月の朝には、風の馬の祈りは「煙の供養」の儀式とともに行われます。その際、霊的な経絡を浄化し、土地の守護神を喜ばせるために、ヒノキの香粉が焚かれます。 祈祷旗の中心には、如意宝珠を運ぶ風の馬が描かれ、四隅には四霊獣（ガルーダ、龍、虎、雪獅子）が守護しています。ロバート・ビアの研究によると、これらの四霊獣は現代の十二支へと発展し、その中で龍、鳥（鶏）、虎は変わらずに残っているとされています。

幸福と吉祥への信頼の象徴であるフークイの風の馬 民間の信仰では、銀は古くから守護、平安、幸運の象徴とされてきました。純銀９９９の台座に、八卦と如意宝珠を運ぶ風の馬の図像が刻まれ、繁栄、平和、幸運を願う文化的象徴として、フークイと風水研究院に選ばれました。