ニュース

特殊部隊 迅速に住宅を建設 被災者の生活再建を支援

6日午前、中部カインホア省バックアイタイ村で、ベトナム人民軍の特殊部隊は、カインホア省当局と連携し、自然災害で被害を受けた困難世帯向けの住宅の新築・修繕工事の完成・引き渡し式を行いました。

式典で、特殊部隊のグエン・クオック・ズアン政治委員（少将）は、首相の決議および公電に基づき、被災地で住宅を迅速に再建する「クアン・チュン作戦」を厳格に実施していると明らかにしました。

（テープ） 
「『大胆に、果断に、神の速さで』という精神のもと、困難や危険があるところには必ず部隊が駆けつけます。およそ1か月の工事を経て、カインホア省とダクラク省で計48棟の住宅を完成させました。このうちカインホア省では、新築21棟、深刻な被害を受けた住宅9棟を修繕しました。「今日、引き渡す住宅は、皆さんが経験したすべての苦しみを癒やすことはできませんが、思いやりと分かち合い、そして希望と信頼を届けるものです。これらは単なる家屋ではなく、被災後に再び立ち上がるための心の拠り所です」

新しい家に入居できたことを喜ぶ、バックアイタイ村・ザーエー集落の住民、チャマレーア・チュオンさんは、次のように話しました。

（テープ
「国家と特殊部隊の皆さんが建ててくれたこの新しい家に住めることを、大変感動し、光栄に思っています。この家は、家族にとって長年の夢でした」
「クアン・チュン作戦」は、カインホア省やダクラク省をはじめ、各地で特殊部隊によって展開されています。

(VOVWORLD) 

