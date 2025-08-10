特別な対象である外国人に対するビザ免除

この決議には、外国人であるビザ免除の対象は以下のように規定されています。

a) ベトナム共産党中央執行委員会書記長、国家主席、国会議長、政府首相、ベトナム共産党書記局常務、国家副主席、国会副議長、副首相、ベトナム祖国戦線中央委員会議長、最高人民裁判所長官、最高人民検察院長官、ベトナム国家会計検査機関長官、大臣およびそれに相当する者、省党委員会委員長、市党委員会委員長、人民評議会議長、省・市人民委員会委員長の招待客。

b) 各大学や研究機関の学者、専門家、科学者、教授、チーフエンジニア、デジタル技術産業における高度な人材。

c) 世界の投資家、大手企業およびグローバル企業のリーダー、企業経営者

d) 世間に良い影響を与える文化、芸術、スポーツ、観光分野の著名な人物;

đ) 海外におけるベトナムの名誉領事

e) 各省庁、政府直属機関および省庁相当機関の推薦に基づく研究機関、大学、企業などの招待客。

g) 対外関係または経済・社会発展の促進を目的とし、ビザ免除優遇が必要とされる他の場合。これらの場合は関係機関・団体の提案に基づいて公安大臣が決定するもの。

