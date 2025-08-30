海外で建国記念日9月2日80周年記念

28日夜、ベトナムのシドニー総領事館（オーストラリア）が主催した記念式典において、国会の国防・安全保障・対外委員会のレー・タン・トイ委員長は、平和で安定し、活力と創造性に満ちて、そして国際社会の積極的で責任ある一員としてのベトナムへの誇りを表明しました。トイ委員長はベトナムがオーストラリアを含む国際的な友人から貴重な支援を受けたと強調するとともに両国間の包括的な戦略パートナーシップは、両国の各分野での協力を拡大し、両国の広範な戦略的信頼をより明確に示す転換点であると述べました。式典に参加したニューサウスウェールズ州上院のベンジャミン・フランクリン議長は、ベトナムとオーストラリア間の関係は戦略的・外交的性格を持つだけでなく、深い人道的性格も色濃く持っていると評価しました。

一方、チェコ共和国の首都プラハでの記念式典において、ズオン・ホアイ・ナム大使はチェコ共和国は常にベトナムの伝統的な友人であり信頼できるパートナーであると強調しました。大使によりますと、両国間には教育・研修、国防産業、デジタルトランスフォーメーション・AI=人工知能、文化、観光、労働などの分野で将来、協力を発展させることができる多くの余地があるとのことです。また、ナム大使は直行便が開設された際に、両国の商業・観光協力がより力強く成長することを期待していると述しました。

同日、タイのコンケン駐在ベトナム総領事館はウドンタニ市で9月2日の建国80周年記念式典を盛大に開催しました。

