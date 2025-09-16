映画「ムア・ド（赤い雨）」退役軍人と枯葉剤被害者向け上映

9月14日午後、ホーチミン市で、ホーチミン市友好組織連合会、およびホーチミン市枯葉剤・ダイオキシン被害者協会は、枯葉剤被害者と退役軍人という特別な観客を招き、映画の特別上映会を共同で開催しました。

退役軍人であるグエン・レ・タインさんは、映画を観ながら涙をこらえ、かつての戦友を思い出しました。

（テープ）

「映画はとても素晴らしかったです。特に戦友愛が描かれている点が良かったですね。当時、私の多くの戦友が犠牲になりました。私は25日間昼夜を問わず塹壕にいて、体を洗うこともできず、雨や日差しに耐えながら、仲間たちと土の混じったレーションや握り飯を分け合いました。平和な今、私たちは団結し、国をより強く築き上げていかなければなりません」

