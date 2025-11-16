新時代最初の選挙の成功を目指す全国会議

15日午前、ハノイの国会議事堂で、第16期国会議員選挙および2026〜2031年任期の各級人民評議会議員選挙の実施に向け、政治局の指示を周知・徹底するための全国会議が開かれました。会議は、全国の省から村など地方レベルまでオンラインで接続して行われました。

この会議は、政治的・法的な基盤づくりの準備段階から、全国規模で選挙を組織するための具体的な手続き・プロセスの実施段階へ移行するという点で、特別な意義を持つものです。

会議で、党中央組織委員会、政府、ベトナム祖国戦線中央委員会、内務省、国家選挙評議会の指導部が、第16期国会議員選挙および各級人民評議会議員選挙の指導に関する政治局の指示、選挙事務に関する首相指示を説明しました。

また、第16期国会議員および各級人民評議会議員の人事作業に関するガイドラインを周知し、国会議員候補者・人民評議会議員候補者を選定・推薦するための協議ステップや、有権者から意見を聴取する会議の開催方法についても紹介しました。

なお、この会議は、「新しい時代」に入ったベトナムで、代表者の能力と資質に対する要請がこれまで以上に高まる中、政治システム全体が意思と行動を一つにし、新時代における最初の国会・人民評議会選挙を必ず成功させるという最高目標を共有する場でもあります。

(VOVWORLD)