新時代におけるベトナム人の知恵、勇気、そして創造性たたえる

これは、24日午前にハノイで行われた記者会見で明らかにされたものです。今回の大会は、「革新と創造で競い合い、国を強大で文明的、かつ繁栄した発展の時代へと導く」をテーマとするものです。



大会には、全国から2025人の代表者が一堂に会します。出席するのは経済、文化、社会、国防、安全保障など各分野で優秀な成績を収めた個人や団体の代表です。代表者の中には、最高齢として98歳の英雄、グエン・ティ・ビン元国家副主席が、また最年少として11歳の中学１年生が参加します。さらに、海外在住のベトナム人や、ベトナムの発展に寄与した外国人41人も出席する予定です。

記者会見で文化スポーツ観光省のチン・ティ・トゥイ次官は次のように明らかにしました。



（テープ）

「この大会は、愛国競争の伝統を継承し、愛国競争を政治システム全体、企業、そして、国民全体の総合的な力を結集させる重要な解決策と捉えることにおける党と政府の強い政治的決意を示すものです。また、新時代におけるベトナム人の知恵と勇気、奉献の精神、そして創造性を象徴する模範的な個人・団体をたたえる貴重な機会となります」

