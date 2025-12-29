新年を彩る体験型観光ツアー「ハノイ・記憶に触れる旅」

この体験ツアーでは、国家特別史跡のクアンタイン神社をはじめ、トゥイ・チュン・ティエン神社、配給制時代を象徴する集合住宅など、首都ハノイの記憶を今に伝える9か所の文化・歴史スポットを巡ります。

ハノイ市バーディン地区人民委員会のグエン・ザン・フイ副委員長は、次のように述べました。

「この9か所の『記憶のポイント』を通して、ハノイの文化や歴史、食文化、生活習慣、信仰といった多様な側面を感じ取っていただきたいと考えています。また、ハノイの人々がどのように暮らし、そして首都の文化的・歴史的価値を守り、継承してきたのかを、観光客の皆様に具体的にイメージしていただければと思います。ツアーでは、チュックバイック湖周辺の史跡を二階建ての電動車両で結び、それぞれの空間がハノイの文化と歴史の物語を伝える場となっています」

なお、ハノイ市の観光部門は2026年に、延べ3580万人以上の観光客誘致を目標として、これは2025年比でおよそ6％増となります。このうち、外国人観光客は800万人を超える見通しです。観光による総収入は60億米ドル以上に達すると見込まれています。

