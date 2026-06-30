政治局決議第10号の研究・学習、周知徹底および実施に関する会議

主会場の様子 写真： VGP/Nhật Bắc

会議は、ハノイの国会議事堂にあるジエンホン会議室を主会場に、全国の省・市や村の会場をオンラインで結ぶ、対面とオンラインを組み合わせた形式で行われました。

ジエンホン会議室には、トー・ラム書記長・国家主席、レ・ミン・フン首相、チャン・タイン・マン国会議長が出席しました。

会議は午前中の日程で行われ、重要な内容が取り上げられました。

会議では、出席者が「外国投資誘致の40年」と題する映像を視聴したあと、外国投資を活用した経済の発展に関する政治局決議第10号に盛り込まれた中核的な内容と重点事項について説明を受けました。

会議の目的は、幹部・党員の認識と行動を統一し、決議の要点や新たに示された内容、重点事項を十分に理解することにあります。

そのうえで、実情に即した具体的なプログラムや行動計画に落とし込み、決議を早期に実行に移すことを目指しています。

また、決議が中央から地方まで一体的かつ統一的に、滞りなく実施されるようにするとともに、幅広い合意を形成し、信頼を強め、党、国民、軍全体に政治的な決意と刷新・創造の精神を呼び起こすことで、迅速かつ持続可能な発展目標の達成につなげるとしています。

会議は、VOV1＝総合ニュース・政治チャンネル、交通チャンネル、ベトナムの声放送局のデジタルプラットフォームで生中継されました。

[VOVWORLD]