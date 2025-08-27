Báo Ảnh Việt Nam

ニュース

建国80年に向け祝賀ムード広がる

ベトナムでは来月2日、8月革命の勝利と建国80周年を祝う大規模な式典が首都ハノイで行われ、集会、パレード、行進が含まれます。これを前に、国内各地で祝賀ムードが高まっています。

ハノイ中心部のバーディン広場やホアンキエム湖周辺、パレードが通過する主要道路では、国旗や花、横断幕が掲げられ、華やかな雰囲気に包まれています。

ことしの式典の目玉は、聖火リレーや国旗掲揚、人民軍や公安部隊、市民によるパレードです。この成功に向けて、空軍や砲兵、市民部隊などが数か月にわたり厳しい訓練を続けています。

準備の様子について、参加者はこう話しています。

「とてもわくわくしています。ハノイの雰囲気はとてもにぎやかで、準備が丁寧なので国内外の人に強い印象を与えると思います」

「訓練場での練習だけでなく、夜は部隊に戻って補助動作を確認しています。最高の仕上がりになるよう集中しています」

 「本番に向け、一歩一歩に国の力と誇りを込める決意で臨んでいます」

さらに、報道関係者もパレードに参加します。VOVベトナムの声放送局、国際放送部のハー・フオン編集者は、

「所属部門を代表し、この行事に参加できることをとても誇りに思います。成功に貢献できることは、愛国心と民族の誇りを示す機会です」と話しました。

8月革命の勝利と建国80年を迎える記念式典は、歴史を振り返るとともに、ハノイを「伝統・文明・現代性」を兼ね備えた都市として国内外に発信する機会になると期待されています。

