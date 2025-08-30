建国80周年記念式典・軍事パレードの国家レベル総合リハーサル

総合リハーサルでは、中部カインホア省カムライン軍事基地での海上軍事パレード部隊の様子を画面で見ることができる解説・紹介部分もありました。

総合リハーサルは、党と国家の儀式や典礼の実施、そして軍事パレード・行進の2部構成で行われました。およそ1万6000人の幹部と兵士が参加し、徒歩部隊43隊（軍隊26隊、公安17隊）に加え、外国軍の部隊も行進しました。このほか、静止部隊18隊、軍と公安の特殊部隊を含む軍事車両14隊も加わりました。

軍事パレード・行進の総合リハーサルの冒頭では、ベトナム人民空軍編隊が祖国の空を飛行しました。先頭は党旗と国旗を掲げたMi-171、Mi-17、Mi-8ヘリコプター編隊でバーディン広場上空を飛行し、大団結の力、党と民族の誇りを象徴し、新時代における国の飛躍と発展への決意を表現しました。続いて協同戦闘、偵察、輸送、捜索救助任務を担う、「静かな戦士」と呼ばれるCasa C-295とC212i輸送機編隊が登場し、Yak-130、L-39NG、Su-30MK2も参加し、空からの祝賀飛行隊列を彩りました。



軍事儀礼団の団長グエン・ティエン・ホック大佐は次のように明らかにしました。



（テープ）

「軍隊団は熱意と責任感を持って、広場での軍事パレード・行進任務に奉仕する栄誉を望んでいます。訓練過程での困難を克服する意志と決意を持って、私は8月革命の勝利と9月2日建国80周年を記念するバーディン広場での軍事パレード・行進が成功することを確信しています」



8月30日午前の総合リハーサル後、各隊列は9月2日午前6時30分にハノイのバーディン広場で軍事パレード・行進に正式参加します。

(VOVWORLD)