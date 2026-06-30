市民や企業、首都ハノイの100年ビジョン都市計画に期待

（写真：KT）

この計画については、科学的な根拠に基づいてつくられ、都市と農村の発展をめぐる重要な課題を幅広く取り上げているという評価が多く聞かれます。一方で、長期的なビジョンを、実情に合った具体的な行動計画にどのようにつなげていくかが重要な課題だという指摘も出ています。

ハノイ市郊外のザーラム地区に住むレ・バー・チュンさんは、次のように話しました。

（テープ）

「首都ハノイは、ますます発展していると感じています。一市民として、市の方針や計画を強く支持しています。この都市計画にも大きな期待を寄せており、計画が着実に進み、大きな成果につながることを願っています」

NSKILL株式会社のレ・トゥアン・アイン代表取締役は、今後100年を見据えた首都ハノイのビジョンは、企業が適切な経営戦略を立てるうえで重要な指針になると述べ、次のように話しました。

（テープ）

「私たちは、新たな投資・ビジネス環境づくりやインフラの整備、さらに、それぞれの産業に向けた政策やビジョン、方向性が示されることを期待しています。特に、デジタル時代に合った方向で都市が発展していくことを期待しています。私はこの構想を強く信頼しており、前向きな要素が数多くあると感じています」

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