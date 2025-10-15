州企業、ベトナム経済に強い期待感

企業の信頼度を示すビジネス信頼指数は66.5ポイントに上昇し、過去3年間で最高値を記録しました。

特に注目されるのは、調査に参加した欧州企業の80%が、ベトナムの今後5年間の展望について楽観的な見方を示していることです。また、76%の企業がベトナムを投資先として推奨すると回答しており、国際的な経済環境の不確実性にもかかわらず、ベトナムの投資先としての魅力が高く評価されています。

さらに、世界的な株価指数の開発企業が、ベトナムの株式市場を格上げしたことも、投資家の信頼を後押ししています。これは、世界の投資地図におけるベトナムの地位が向上していることを示すものです。

ベトナム政府が掲げる今年のGDP成長率目標、8.3から8.5%の達成については、企業の見方が分かれていますが、68%の企業が次の四半期にベトナム経済の安定と改善を期待しています。

報告書は、ビザや労働許可の改革、環境配慮型投資の拡大、行政手続きのデジタル化など、ベトナムのビジネス環境を改善する構造的な変化が進んでいることも指摘しており、欧州の投資家たちは、ベトナムを「可能性に満ちた経済」として高く評価しています。

