国際メディア、ベトナム経済の成長に強い印象

この結果は予想を大きく上回り、政府が掲げた目標にも合致し、国際の金融機関の予測をも上回っていると評されています。

このような前向きな経済データはベトナム株式市場の格付け向上にも寄与し、国の経済基盤への投資家の信頼を反映しています。最近、FTSEラッセルはベトナムを中国やインド、インドネシア、フィリピンなどより大きな市場と同じグループに位置づけました。

国際メディアによりますと、第3四半期の成長速度は、ベトナムの輸出回復が予想を上回ったことを示しています。このような強い成長の原動力は、外国投資の増加、観光業の回復、そして内需の力強い拡大など、複数の要因からなる結果です。

製造業と輸出の好調により、ベトナムが通貨の変動や世界的な不安定性を乗り越えることに寄与しています。アメリカとの強固な貿易関係と安定したFDI外国直接投資の流入により、サプライチェーンの移転が引き続きベトナムへと進んでいます。失業率の低さと安定した消費支出を背景に、ベトナムは新興国経済でも通貨の圧力を受けながら成長を維持できることを証明しています。

シティ・リサーチによりますと、ベトナムのGDP成長率が2025年には8％弱に達すると予測されており、これは以前の予想を上回るものです。主な成長要因としては、国内需要の急増、インフラおよび行政改革の明確な進展、そして資本効率の改善が挙げられるとしています。

