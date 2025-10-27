国連事務総長「ベトナムは地球規模の課題解決に貢献している」

国連のアントニオ・グテーレス事務総長は25日ハノイで開催された国連のサイバー犯罪条約の署名式とハイレベル会合に合わせて行われたベトナム報道機関のインタビューに答えた際、このように明らかにしました。

グテーレス事務総長は、ベトナムがサイバーセキュリティ分野を含む地球規模の課題への対応に必要な能力と専門性を備えているだけでなく、国際社会から高く評価され、尊敬を集める国であると強調しました。ベトナムの国際政治・外交における地位は着実に高まり、世界経済の中でも重要な役割を担っていると述べました。

また、グテーレス事務総長は未曾有の課題に直面する現代社会において、これまでにない新たなメカニズムが求められていると指摘するとともに、国連改革を支持し、国際問題の解決に主体的かつ責任ある役割を果たしているベトナムの積極的な姿勢を高く評価しました。

さらにグテーレス事務総長は、「困難を乗り越え、世界で最も高い経済成長率を維持している国々との一つであるベトナムは、国際社会から深い敬意を受けている。今日のベトナムは、多国間主義の重要な柱であり、国連の理念と取り組みを最も力強く支持する国の一つである」と述べました。

(VOVWORLD)