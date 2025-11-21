国有企業：競争力と牽引役としての役割の強化

このフォーラムは、統合、デジタルトランスフォーメーション（DX）、経済の再構築といった背景における国有企業の現状と課題を包括的に評価すると同時に、国有企業セクターがベトナム経済の成長、イノベーション、持続可能な開発を真に牽引する原動力となるよう、政策的な解決策、ガバナンスの仕組み、そして新たな発展の方向性を提案することを目的としています。

フォーラムの開会演説にあたり、VOVのドー・ティエン・シー総裁は、次のように述べています。



(テープ)

「統合と刷新のプロセスにおいて、国有企業は常に党と国家によって国民経済の重要な一部であると位置づけられています。これらは、国家がマクロ経済を調整し安定させ、主要なバランス、エネルギー安全保障、金融・通貨安全保障を確保し、社会保障政策の実施に貢献するための中核的な物質的勢力の存在です。近年、国有企業セクターは、事業活動効率の絶え間ない向上、組織の再構築、ガバナンスの刷新、そしてデジタルトランスフォーメーションの推進に努めてきました。多くの国有企業グループや会社は、多くの産業や分野で牽引役となり、国内総生産の成長、国家予算への貢献、そして経済社会の安定確保に重要な役割を果たしています」



フォーラムでは、財務省、科学技術省、ベトナム国家銀行、研究機関、企業などの専門家は、国有企業の活動効率と牽引役としての役割を高めるための具体的な見解と解決策を共有しました。

(VOVWORLD)