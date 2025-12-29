国外在留ベトナム人の意見、国の発展に生かされる

国外在留ベトナム人が母国ベトナムの重要な課題に関する意見を表明できるフォーラムや情報チャンネルは国外在留ベトナム人の意見が届けられるようになります。これは、民族の大団結を強化し、国の発展に寄与するものです。富山県ベトナム人協会のグエン・ゴック・タイン・ルアン会長が、先ごろ日本で行った報道関係者との会見で明らかにしたものです。

ルアン会長は、世界各地に暮らしている600万人を超える国外在留ベトナム人の意見を積極的に受け止める姿勢は、民族大団結を発揮し、新たな発展段階にある国のニーズに応えるための、開かれた柔軟な思考と長期的な視野を示すものだと述べました。

また、富山県ベトナム人協会の活動を振り返り、同会は設立当初から、国外在留ベトナム人と国の代表機関をつなぐ架け橋としての役割を果たしていると明らかにしました。地域コミュニティでの交流活動や、文化・芸術、スポーツ、慈善活動などを通じて、民族文化の継承に貢献するだけでなく、情報共有の場として、国外在留ベトナム人の意見や要望をくみ取り、意見を集約してきたということです。

こうした取り組みを通じ、富山県に暮らしている国外在留ベトナム人の間では、国外在留ベトナム人に関わる政策への意見提出や、文化・教育交流の促進、富山県とベトナム国内の各地方との交流・協力の強化など、具体的な形で国の発展に貢献したいという期待が高まっているとしています。

