国会、2026年社会経済開発計画など重要報告書をグループ討議

午前の討議では、2025年の社会経済開発計画の実施結果や、2026年の社会経済開発計画の見通しについて議論が行われました。そして、2025年度国家予算の執行状況、2026年度予算見積りおよび国家予算の配分案、さらに2026～2028年度の3か年財政・予算計画についても検討されました。

また、2025年度国家予算による公共投資計画の実施状況や、2026年度の公共投資計画の見通し、中央機関が管理する非予算財政基金の2025年度実施状況および2026年度計画案も討議の対象となりました。

このほか、社会経済発展や、経済構造改革、中期公共投資、国家財政・公的債務管理など2021～2025年の5か年計画に関する国会決議の実施結果や、2026～2030年の5か年国家財政計画、中期公共投資計画の方向性についても意見交換が行われました。

午後の討議では、国家主席および政府の2021～2026年任期の活動報告、第15期国会の活動報告草案、さらに国会常務委員会、民族評議会、各専門委員会、国家監査、最高人民裁判所、最高人民検察院の任期報告についても審議が行われる予定です。

