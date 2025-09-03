各国指導者、ベトナム国慶節80周年に祝電・祝書

ラオス人民革命党中央委員会、国家主席、国会、政府、そしてラオス建国戦線中央委員会は、ベトナム共産党中央委員会、国家主席、国会、政府、及びベトナム祖国戦線中央委員会に祝電を寄せました。祝電の中でラオス指導部は、トー・ラム党書記長の英明で正しい指導の下、ベトナム国民が第13回党大会決議の完全な実現と第14回党大会の成功に向け、さらなる成果を収め、豊かで強く、民主的で公正、文明的な近代工業国家を建設していくと確信を示しました。

中国の習近平共産党中央委員会総書記・国家主席、李強国務院総理、趙楽際全人代常務委員長は、ベトナム共産党中央委員会のトー・ラム書記長、ルオン・クオン国家主席、ファム・ミン・チン首相、チャン・タイン・マン国会議長に祝電を送りました。その中で、中国指導部は、常にベトナムを周辺外交の優先方向として重視していると強調し、伝統的な友好を発揮し、団結と協力を強化し、中国・ベトナムの包括的な戦略的協力パートナーシップを着実に深化させ、両国人民に実益をもたらし、人類の平和と進歩に一層大きく貢献していくと表明しました。

カンボジアのノロドム・シハモニ国王、カンボジア人民党（CPP）のフン・セン党首兼上院議長、クオン・スダリ国会議長、フン・マネット首相は、トー・ラム党書記長、ルオン・クオン国家主席、ファム・ミン・チン首相、チャン・タイン・マン国会議長に祝書を送りました。書簡の中で、カンボジア指導部は両国の歴代指導者と人民が築き上げてきた土台の上に、両党・両国および両国民の友好と緊密な協力がさらに強化され、両国人民の利益と地域および世界の平和・安定・協力・発展に資することを確信すると述べました。

キューバ共産党中央委員会第一書記で国家主席のミゲル・ディアス＝カネル・ベルムデス氏も、トー・ラム書記長とルオン・クオン国家主席に祝書を送りました。ディアス＝カネル氏はその中で、ホー・チ・ミン主席とフィデル・カストロ キューバ革命軍最高司令官が築き上げた伝統的で緊密な両国の友好関係を引き続き強固にしていく決意を強調しました。

ロシアのウラジーミル・プーチン大統領はトー・ラム書記長とルオン・クオン国家主席に、ミハイル・ミシュスチン首相はファム・ミン・チン首相に祝電を送りました。また、連邦会議上院議長ヴァレンティナ・マトヴィエンコ氏と国家会議（下院）議長ヴャチェスラフ・ヴォロージン氏はチャン・タイン・マン国会議長に祝書を送りました。ロシア指導部は、包括的な戦略的パートナーシップが積極的に発展し、地域・国際問題での共同努力の協調が相互尊重と利益の考慮の精神の下で良好な成果をもたらしていると強調しました。併せて、「統一ロシア」党のドミトリー・メドベージェフ議長とロシア連邦共産党のゲンナジー・ジュガーノフ議長も、トー・ラム書記長に祝書を送りました。

インドのナレンドラ・モディ首相はトー・ラム書記長とファム・ミン・チン首相に、朝鮮民主主義人民共和国の労働党委員長・国家主席キム・ジョンウン氏はトー・ラム書記長とルオン・クオン国家主席に、また朝鮮内閣首相パク・テソン氏はファム・ミン・チン首相にそれぞれ祝電を送りました。

モンゴルのウフナー・フレルスフ大統領はルオン・クオン国家主席に、ゴンボジャブ・ザンダンシャタル首相はファム・ミン・チン首相に、国会議長ダシゼグヴェ・アマルバヤスガラン氏はチャン・タイン・マン国会議長に祝電を送りました。

またこの機に、ラオスのトンシャヴァン・フォムヴィハーン外相、ブンルア・パンタヌウォン党中央対外部長、キューバのブルーノ・ロドリゲス外相、ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相、朝鮮のチェ・ソニ外相も、レ・ホアイ・チュン外務代行大臣に宛てて祝電・祝書を寄せました。

