制度整備を進め、新時代における成長の原動力を解放

発表する会議の様子（写真： Trung Hiếu/VOV1）

開会あいさつで、VCCIのホー・シー・フン会頭は、2025年に企業コミュニティがビジネス法制度に関する5つの大きな潮流を確認したと述べました。その中には、政治局による戦略的決議の発出、89本の法律制定、さらにデジタル政府を中心とした行政改革などが含まれています。これらの取り組みにより、「管理」から「創造・支援」へと発想が転換され、イノベーションの促進と社会資源の活性化につながるなど、発展戦略において明確な変化が生まれていると評価しました。ホー・シー・フン会頭は次のように述べました。

（テープ）

「全国の企業を対象とした調査によりますと、およそ90％の企業がオンライン手続きについて、『利用しやすく、従来の方法と比べて時間とコストの削減につながる』と評価しています。申請処理期間は短縮され、透明性も向上し、公共サービスへのアクセスも大幅に改善されました。これは誇るべき成果であり、政府と企業が共に歩んできた姿勢を示すものです。」

なお、VCCIが『ビジネス法制度の潮流レポート』を発表するのは今年で9年連続となります。この年次報告書は、企業コミュニティの視点から、ベトナムのビジネス法制度および投資環境の主な動向を分析・評価するものです。

[VOVWORLD]