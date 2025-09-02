八月革命と建国80周年記念式典・閲兵式・パレード 開催

式典には、ベトナムの党、国家、政府、国会の指導者をはじめ、革命功労者、英雄の称号を持つ母親、軍隊や公安部隊の英雄や労働英雄の称号を持つ人物、軍隊の将校、復員軍人、政治組織や各団体の代表、そして多くの国民が出席します。

また、外国来賓として、ラオスのトーンルン・シースリット書記長・国家主席、キューバのミゲル・ディアス＝カネル第一書記・国家主席夫妻、中国の全国人民代表大会常務委員会の趙楽際委員長、カンボジア人民党総裁であり上院議長でもあるフン・セン氏、ベラルーシ下院議長イーゴリ・セルゲンコ氏を始め、多くの世界友人の指導者や、ベトナム駐在各国大使館、国際機関の代表が出席します。

プログラムの冒頭で、太鼓の演奏、聖火リレー、国旗掲揚の儀式が行われます。続いて、ベトナム共産党中央委員会のトー・ラム書記長が、八月革命と建国80周年を記念する演説を行います。

トー・ラム書記長の演説の後、およそ１万６０００人が参加する閲兵式・パレードが行われます。最初に、ベトナム人民空軍の編隊が祝賀飛行を披露しました。続いて、儀仗隊、徒歩部隊、ベトナム人民軍部隊、外国軍部隊、民兵部隊、公安部隊が行進しました。徒歩部隊による閲兵が終わった後、軍事車両や大砲、公安の特殊車両、さらに各種の大衆行進が続きました。同時に、中部カインホア省の海上で閲兵活動も行われました。

地上での閲兵隊列とパレードは、その後、首都ハノイの中心街を進行しました。

(VOVWORLD)