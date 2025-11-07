党中央委第14回総会 閉幕

閉会演説で、トー・ラム党書記長は、総会が全ての議題とプログラムを高い統一性と質の高さをもって完了したと確認しました。2日間の討議の結果、中央委員会は、複数の重要な内容を決定しました。それらは、第14期政治局と書記局の人数や、第14期政治局と書記局に推薦される人、党と国家のハイレベル人事をめぐる一部の関連事項、第14回党大会の開催準備に関する議題内容などです。

トー・ラム党書記長は次のように述べました。



「多くの困難や課題が存在し、国内外における情勢が予想できないほど、急速かつ複雑に推移し、多くの問題が生じ、自然災害や疾病が各地で発生している状況においても、 党中央委員会、政治局、書記局、そして主要な指導者たちは、真に団結し、統一され、模範的であり、確固たる信念と知恵を持ち、党の視点と路線を堅持し、経済社会、国防、安全保障、対外関係、党と政治システムの構築に関する多くの重要問題に対し、迅速かつ適切な意思決定を行ってきました」



さらに、トー・ラム党書記長は、政治システムの組織機構の再編・スリム化に関する決議18号の実施について言及した上で、この決議が予定より5年早く完了し、新情勢における党決議の履行に関して「きっかけ」や「転換点」を生み出したと強調し、次のように求めています。

「一貫した原則は、『地方が決定し、地方が実行し、地方が責任を負う』こと、そして『人、仕事、期限、資源、責任を明確にする』ことです。中央は模範を示し、地方はこれに応じます。『人民のために奉仕する』こと、そして『仕事の結果、成果は幹部の能力と品格を測る最高の尺度である』こと、これらが重要です」



